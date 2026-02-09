¿Quién es la hermana de Julián Figueroa, quien lo recordó con emotivo mensaje a más de dos años de su fallecimiento?

Tras las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto el nombre de Julián Figueroa, Zarelea, recuerda con cariño a su hermano destacando que ella elige honrar a su hermano “desde la memoria, desde lo vivido, desde el amor que permanece”.

A través de redes sociales la cantante publicó un carrusel de imágenes donde sale junto con Julián destacando la gran conexión que existía entre ellos, en la última fotografía se puede observar la mano de los dos entrelazada y con la frase "para siempre" acompañada de dos emojis, una carita triste con lágrima y un corazón blanco.

Asimismo, en el mensaje que publicó en Instagram destaca que actualmente no se trata de señalar a culpables ya que nada va a cambiar y reiteró que con el cantante vivió risas, aprendizajes, momentos simples y otros profundamente valiosos, tras estas palabras el público aplaudió que aunque comparten al mismo padre pero distinta madre compartían una complicidad realmente genuina.

Hoy he visto muchas palabras girando alrededor del nombre de mi hermano Julián. Algunas bien intencionadas, otras no tanto. Y aunque respeto todas las opiniones, quiero decir algo desde el corazón. Nada de lo que hoy se diga cambia lo esencial.

¿Quién es Zarelea, hermana de Julián Figueroa y a qué se dedica?

Zaralea Figueroa es una de los 8 hijos que tuvo el cantautor mexicano Joan Sebastian, su madre es María del Carmen Ocampo, actualmente destaca como cantante, actriz y empresaria.

Aunque su apellido la ha mantenido bajo el reflector, Zarelea ha destacado por su estilo propio y su presencia en redes sociales con la que ha demostrado que es una figura mediática que combina legado, talento y emprendimiento.

En 2017 debutó como cantante con el álbum: "Te recuerdo bonito" en ese material se encuentra con un tema titulado "El Monstruo" el cual comparte con su padre Joan Sebastian y fue un dueto póstumo al deceso del originario de Juliantla en 2015.

Mediante redes sociales, la hija del “Poeta del pueblo” comparte momentos o recuerdos tanto de su padre como de Julián Figueroa, quien este 9 de febrero cumple 2 años 2 meses de que partió de este plano terrenal.

¿Cuántos hijos tuvo Joan Sebastian?

Joan Sebastian “El Rey del jaripeo” tuvo ocho hijos en total con cuatro mujeres distintas, tristemente de ellos han fallecido tres.

Matrimonios e hijos

Teresa González: Trigo de Jesús Figueroa, Juan Sebastian y Jose Manuel Figueroa

Maribel Guardia: Julián Figueroa

María del Campo Ocampo: Zerelea Figueroa

Alina Espino: Marcelina y Joana Figueroa