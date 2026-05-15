Ramón Ayala Jr. enfrenta FUERTE demanda por presunto abuso a un músico: “Viví humillaciones, amenazas y abuso”

La industria del espectáculo y entretenimiento ha sido acaparada por un tema que ha causado opiniones divididas entre el público luego de que se anunciara que Ramón Ayala Jr., hijo de Ramón Ayala, se encuentra enfrentando una demanda millonaria luego de ser acusado de presunto abuso por parte de cuatro personas hasta el momento.

¿Quiénes demandan a Ramón Ayala Jr.?

La demanda se llevó a cabo en febrero del 2026 la cuál fue presentada en Texas, Estados Unidos por 25 millones de dólares en la cual se señala a Ramón Ayala Jr. de agresión sexual, acoso y abuso de poder. Las víctimas de tales actos habrían sido cuatro personas. El abogado de los denunciantes reveló detalles de dichas agresiones además de que expresó que Ramón Ayala Jr. consumía sustancias ilícitas.

En una conferencia reciente Eliud González, uno de los demandantes, expresó de forma pública las agresiones que sufrió por parte del hijo del “Rey del Acordeón”. “Desde que entré a su grupo viví maltratos, humillaciones, amenazas y abuso de parte de su hijo” fueron algunas de las palabras del ex integrante de “Los Bravos del Norte”. De acuerdo con sus declaraciones, el hombre recibió propuestas indecorosas por parte de Ramón Ayala Jr. además de que dijo que su agresor es culpable y no una víctima, también aseguró que él “no merecía” lo que le había pasado ya que recibió peligrosas amenazas luego del presunto abuso. “Ramón Ayala J. vino a truncar mi carrera” además de que aseguró que las agresiones le dejaron fuertes heridas, traumas y daños con los que se encuentra lidiando.

Por otra parte, Eliud González dijo que Ramón Ayala, padre de la persona que señala como su presunto agresor, estaba enterado de los hechos. Sin embargo, decidió no decir nada e ignorar la situación.

Ramón Ayala responde a la demanda millonaria que enfrenta su hijo

A través de una conferencia de prensa el abogado de Ramón Ayala expresó que la demanda que enfrenta el hijo del reconocido cantante y compositor es parte de una extorsión. Por otro lado, la defensa legal del artista reveló las declaraciones del staff con las que cuentan ya que las personas del equipo mencionaron que nunca vieron casos de abuso en el ambiente en el que trabajaban. Respecto a la postura de Ramón Ayala, el reconocido cantante compartió un comunicado a través de sus redes sociales en donde dejó claro que confía en la justicia y la verdad para que se esclarezca la situación; “Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, fuerona algunas de sus palabras.