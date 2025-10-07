Ramón Ayala se viste de luto tras inesperada muerte

El reconocido músico Ramón Ayala compartió su dolor en redes sociales por la muerte de su amigo y compañero Tony Coronado. “El Rey del Acordeón” decidió dar a conocer la triste noticia en la plataforma digital y comenzó a recibir el acompañamiento de sus fanáticos.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

No es la primera vez que las redes sociales de los artistas dejan de lado la alegría que causa la música, para darle lugar a sentimientos de dolor. Es que la masividad de las redes sociales ayuda a difundir ciertas noticias y también es de comunicación directo que poseen con sus seguidores.

¿Qué noticia compartió Ramón Ayala?

A través de su cuenta de Instagram, Ramón Ayala compartió una fotografía y sentidas palabras para confirmar la muerte de su amigo Tony Coronado quien fue parte de la agrupación “Los Bravos del Norte” y con quien compartió muchos momentos relacionados con la profesión que eligieron.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro amigo y ex compañero Tony Coronado, quien hoy entregó su alma al Creador. Guardamos grandes recuerdos y memorias de los años en que formó parte de Los Bravos del Norte”, expresó Ramón Ayala en el posteo.

Dolor compartido de Ramón Ayala

El posteo de Ramón Ayala muestra el rostro de Tony Coronado y la frase “Sabemos que al final todos somos solo un puño de tierra, pero mientras vivimos dejamos huellas que no se borran”. Además, confirma que el deceso se produjo este lunes 6 de octubre.

“Descansa en paz, Tony… Luz a tu alma. Con respeto y aprecio, Ramón Ayala y Familia”, escribió el cantante dejando en claro el profundo dolor que lo invade y que ahora es compartido. Su fandom no ha dudado en dejarle en likes su afecto y acompañamiento en este triste momento.