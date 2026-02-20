¿Murió Gomita? Famosa reacciona a la noticia que se difundió

En los últimos días, Gomita fue noticia nacional debido a que comenzaron a circular rumores que apuntaban a que había fallecido. Tras la conmoción que generó esta noticia falsa en el mundo del espectáculo, la conductora salió a hablar del tema y realizó un fuerte descargo contra quienes asustaron a su familia.

Noticias Sinaloa del 19 de febrero 2026

Es que cuando comenzó a circular esta fake news el susto de sus seguidores y allegados fue tal que Araceli Ordaz, como es su nombre real, tuvo que salir a aclarar el malentendido. La conductora se mostró indignada con algunos medios de comunicación a los que tildó de “inventar tragedias para ganar vistas sin importar que el rumor haya llegado hasta a su abuelo”.

¿Por qué dieron por muerta a Gomita?

El rumor del fallecimiento de Gomita circuló en redes sociales y luego se replicó en los medios de comunicación. Tal es así que la propia conductora tuvo que salir a desmentir su muerte mediante historias en su cuenta de Instagram.

La noticia comenzó a tomar fuerza el pasado 5 de febrero, cuando Gomita atravesó un momento crítico de verdad. Ella misma reveló que ese día "casi pierde la vida" debido a una crisis de salud grave.

|Instagram /gomitaoficial123

Si bien la conductora no aclaró cuál fue su diagnóstico médico, describió su recuperación como un "milagro". En ese marco, y ante el hermetismo de su hospitalización, surgieron dudas sobre su estado de salud y fue así como comenzó a circular este rumor sobre su muerte.

¿Qué dijo Gomita sobre los rumores de su muerte?

“Qué horror que saquen una noticia horrorosa publicada por vistas”, escribió Gomita en sus historias de Instagram, mostrando su molestia por la circulación pública del rumor que la daba por fallecida.

Además, la conductora publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, donde mostró el impacto que tuvo la noticia falsa en su familia. “Es real, asustan a mi familia. Con eso no se juega, aunque sea por vistas en su portal”, agregó indignada la famosa influencer.