Gomita reveló cuántas cirugías estéticas se ha realizado

La creadora de contenido Gomita atraviesa el mayor momento de exposición pública y con la mente puesta en el cuidado de su salud. En contacto con los medios de comunicación, confirmó que se ha sometido a 15 cirugías estéticas, motivo por el cual agradece estar bien de salud y afirma que sabe que no da el mejor ejemplo.

Gomita reúne a más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es que el contenido que comparte a diario resulta de mucho interés para los internautas. Ahora, mientras disfruta de un repunte en su fama, se ha sincerado sobre las operaciones a las que se ha sometido.

¿Cuántas operaciones tiene Gomita actualmente?

Recientemente, Gomita ofreció declaraciones a la prensa e hizo referencia a sus esfuerzos por sentirse bien cuando se ve frente al espejo. Su cambio físico es notorio y ha generado diversas reacciones en las redes sociales, por lo que se sinceró sobre las cirugías estéticas que se ha realizado.

“A mí me apasiona mucho verme linda en los vestuarios del circo”, sentenció Gomita, pero remarcó que “conté hace poco mis cirugías, eran 15 cirugías, y le doy gracias a Dios de que estoy viva”. Así, la creadora de contenido elevó advertencias sobre el exceso en las intervenciones estéticas.

¿Qué piensa Gomita de todas sus cirugías?

Lejos de ponerse como ejemplo ante las 15 cirugías estéticas a las que se ha sometido, Gomita dijo que sabe que está dando un ejemplo pero “no el mejor para las jóvenes que quieran hacerse un procedimiento”. En este punto aconsejó que “vean que no es lo más saludable”.

La creadora de contenido volvió a agradecer que, a pesar de tantas intervenciones quirúrgicas, se encuentre con buena salud y dijo que se está cuidando bastante “porque tengo un bypass”. Finalmente, Gomita reveló que andaba en rehabilitación y “ahora estoy en mi prime muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”.