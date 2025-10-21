Tuvo éxito como una actriz de telenovelas y actualmente se mantiene con una estética

Mariana Ríos fue sin lugar a dudas una de las actrices más talentosas y reconocidas de su generación. Supo conquistar a los televidentes con su gran carisma, además de ser considerada una de las mujeres más lindas de la época.

Sin embargo, en el año 2012 decidió alejarse de los reflectores y de las cámaras por decisión personal y, desde entonces, nadie sabe mucho sobre su vida. Actualmente, la actriz luce irreconocible.

¿Cómo luce actualmente Mariana Ríos?

Luego de participar de la telenovela “Qué bonito amor”, Mariana Ríos decidió no continuar con su carrera actoral. Desde entonces, poco se conoce de ella, aunque sigue comunicada con sus seguidores a través de las redes sociales.

En Instagram, tiene más de 30,000 seguidores y allí comparte postales de sus viajes, sus looks y también de momentos íntimos. La actriz luce tan hermosa en la actualidad que parece que los años no pasan para ella.

Mariana Ríos conserva la belleza que la caracterizó siempre. Por eso, sus seguidores consideran que a pesar de que hace 13 años no aparece en televisión, sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo de México.

¿Cómo fue la carrera profesional de Mariana Ríos?

La carrera profesional de Mariana Ríos despegó en el año 2000 cuando fue elegida Señorita México. Posteriormente, representó a México en el certamen Miss Internacional 2001. Tras su paso por los concursos, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación.

Sus primeros trabajos en televisión fueron suficientes para demostrar su talento y, sumado a su belleza, fue ganando lugar en importantes producciones. Así, Mariana Ríos logró instalar su nombre en la sociedad y lograr grandes reconocimientos. Sin embargo, decidió alejarse del mundo actoral y enfocarse más en el modelaje.