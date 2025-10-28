Muere reconocida cantante en pleno concierto; así fue el triste momento

Floria Márquez durante muchos años fue una reconocida cantante dentro de la música en Venezuela, convirtiéndose en la “Show woman de Venezuela”. Siempre se destacó por tener presentaciones muy buenas, donde entregaba todo su estilo y voz al público.

Ahora, el mundo de la música se encuentra de luto, debido a que recientemente la artista murió a sus 75 años en pleno concierto, una noticia que sorprendió a todos los usuarios, puesto que ocurrió muy repentinamente. A continuación, te detallamos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué le pasó a Floria Márquez?

La reconocida cantante y actriz venezolana se encontraba en pleno concierto el 25 de octubre, en Caracas, Venezuela. Una presentación en la que se tenía contemplado que cantaría sus boletos más famosos y todo tipo de melodías románticas.

Todo parecía ser una fantástica noche para los presentes, hasta que Floria Márquez se desplomó en el escenario, generando preocupación entre todos los asistentes que vieron los hechos. Posteriormente, su esposo, Pedro López, mediante un comunicado anunció el lamentable fallecimiento de la artista a los 75 años.

¿De qué murió la cantante?

En el comunicado que emite su esposo, donde anuncia la muerte de la reconocida cantante a sus 75 años, resaltó que la artista se fue de este mundo haciendo lo que más amaba, que era el canto y el contacto con sus fieles seguidores.

En ese mismo anuncio, explica que la causa de su muerte, en pleno concierto, se debió a un accidente cerebrovascular fulminante. Ante los hechos, sus familiares han agradecido a los seguidores, quienes han enviado su solidaridad, además de recalcar que su espíritu se mantendrá viva en su legado y canciones.

La misa de la artista se llevó a cabo en el Cementerio del Este, lugar al que acudieron varios de sus seguidores para despedirse del cuerpo de la celebridad. Al final, sus restos fueron cremados, una decisión que ya formaba parte de los últimos deseos de la actriz venezolana.