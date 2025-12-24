Aseguran que Christian Nodal y su violinista comparten el mismo collar

La polémica sigue y sigue con el tema alrededor de Christian Nodal y Esmeralda Camacho, mejor conocida como la violinista. La situación ha escalado a tal grado, que los internautas están al pendiente de cada detalle en la vida de la chica en cuestión. Ante eso, fue Maryfer Centeno quien agregó más leña al fuego de los rumores. Esto dijo la también famosa grafóloga.

Ventaneando | Programa completo 23 diciembre de 2025

¿Christian Nodal y su violinista comparten collares?

En esta ocasión quien generó la polémica alrededor del multimencionado tema fue Maryfer Centeno, quien sostuvo en uno de sus análisis que Christian y Esmeralda tendrían collares similares. La propia grafóloga reconoce que no es el mismo modelo, pero es una pieza tipo rosario… lo cual podría tener una carga simbólica.

"Lo que llama la atención son los colores, que es un collar tipo rosario… Si bien es cierto, todo mundo tiene derecho a comprarse un collar, llama la atención que los tres utilizan un collar tipo rosario. Seguramente esto es una mala información, quiero yo pensar. Pero ¿qué es lo que indica? Confianza, intimidad".

Lo que destaca de los siempre polémicos comentarios de la famosa, es que Nodal le regaló un rosario a su esposa, parecido al que él siempre ha utilizado. Por ello, que Esmeralda tenga algo parecido podría indicar la intención de generar cercanía o hasta marcar territorio ... esto en cuanto al supuesto triángulo amoroso entre estos personajes de la farándula.

¿Christian Nodal corrió a Esmeralda Camacho?

En diferentes espacios se propagó la información que indicaba un despido de parte de Nodal hacia Esmeralda, provocado por Ángela Aguilar. Y es que en algunos conciertos de El Forajido en los Estados Unidos no se vio a la violinista. Sin embargo, también se indica que tal como ocurrió con más personas del equipo de músicos del sonorense… existieron problemas con la visa. Es decir, no pudieron trabajar en dicho país por las regulaciones tan estrictas que han existido por parte del gobierno para residir o en este caso, trabajar en territorio estadunidense.