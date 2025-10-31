Hallan muerta a influencer en su casa

El luto invade nuevamente al mundo de las redes sociales tras confirmarse la muerte de la influencer Fernanda Maroca, cuyo nombre real era Fernanda Oliveira da Silva. La brasileña fue hallada en su vivienda, en su país natal, y las autoridades investigan las causas de su deceso.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fernanda Maroca tenía 30 años de edad y era muy conocida en el ambiente de las plataformas digitales y del fitness. Además, había incursionado en el ámbito de la política por lo que había sumado seguidores que destacaba su labor por la comunidad y a favor del cuidado de la salud.

¿De qué murió Fernanda Maroca?

Autoridades de la Policía Militar de Maranhão confirmaron que Fernanda Maroca fue hallada sin vida el pasado jueves 23 de octubre, pero recién fue confirmado públicamente esta semana. El cuerpo de la influencer presentaba signos de descomposición por lo que se presume que llevaba varios días de fallecida.

Como primera hipótesis, se presume que la influencer se habría quitado la vida ya que su cuello estaba enredado en cordones de una pared. Sin embargo, la investigación avanza con los datos relevados por existir la posibilidad de que haya sido un accidente doméstico.

¿Quién era Fernanda Maroca?

Fernanda Maroca era una influencer brasileña que tenía más de 55 mil seguidores en las plataformas digitales. En la mayoría de sus posteos, compartía consejos sobre el cuidado de la salud física, mostrando las rutinas de ejercicios que realizaba y promocionando productos relacionados con estas actividades.

Además, supo desempeñarse como concejala en el Ayuntamiento de Lago Verde, en Maranhão, Brasil. Allí fue presidenta de la cámara municipal por lo que su nombre y rostro eran ampliamente conocidos en donde residía.