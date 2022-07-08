Muere querido e icónico actor de televisión.
Antonio de Hud, primer actor de cine y televisión, falleció este viernes 8 de julio a la edad de 89 años por causas que no han sido reveladas.
El mundo del espectáculo en México está de luto luego de que este viernes se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor, Antonio de Hud a los 89 años, considerado uno de los pioneros de la televisión mexicana.
El actor de cine y televisión que naciera en Tehuacán, Puebla pereció a los 89 años por causas que no han sido reveladas, así lo dio a conocer la periodista Maxine Woodside.
¿Quién fue Antonio de Hud?
El primer actor nació el 1 de diciembre de 1933 en Tehuacán, Puebla. Desde chico demostró tener talento para destacar en el mundo del espectáculo luego de colaborar en diferentes proyectos televisivos como “La telaraña”, “Sublime tentación” y “Abandona”.
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También participó en largometrajes como “Tierra sangrienta”, “Los reyes”, “Jóvenes amantes”, “El caifán del barrio”, “El Santo vs. El Barón Brakol”, entre otros; sin embargo, siempre será recordado por su actuación en la cinta “Coqueta”, protagonizada por Pedro Fernández y Lucero.
También participó en diferentes melodramas y en el teatro con obras como “Las cosas simples”, Cada quien su vida”, “Lesbos 86” y “Cosas de muchachos”.
En su larga trayectoria actoral, el actor de televisión fue parte del jurado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los premios Ariel.
Un gran amigo muy querido y gran compañero “ANTONIO DE HUD” Trascendió a la Luz Divina de Dios— Ana Lilia Tovar (@analiliatovar1) July 8, 2022
QEPD 🙏🙏🙏🕯🕯🕯💐💐💐 pic.twitter.com/l1i3MoYiOn