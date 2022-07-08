Muere querido e icónico actor de televisión.

El mundo del espectáculo en México está de luto luego de que este viernes se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor, Antonio de Hud a los 89 años, considerado uno de los pioneros de la televisión mexicana.

El actor de cine y televisión que naciera en Tehuacán, Puebla pereció a los 89 años por causas que no han sido reveladas, así lo dio a conocer la periodista Maxine Woodside.

¿Quién fue Antonio de Hud? El primer actor nació el 1 de diciembre de 1933 en Tehuacán, Puebla. Desde chico demostró tener talento para destacar en el mundo del espectáculo luego de colaborar en diferentes proyectos televisivos como “La telaraña”, “Sublime tentación” y “Abandona”.

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También participó en largometrajes como “Tierra sangrienta”, “Los reyes”, “Jóvenes amantes”, “El caifán del barrio”, “El Santo vs. El Barón Brakol”, entre otros; sin embargo, siempre será recordado por su actuación en la cinta “Coqueta”, protagonizada por Pedro Fernández y Lucero.

También participó en diferentes melodramas y en el teatro con obras como “Las cosas simples”, Cada quien su vida”, “Lesbos 86” y “Cosas de muchachos”.

En su larga trayectoria actoral, el actor de televisión fue parte del jurado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los premios Ariel.