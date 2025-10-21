¡Reencuentro emotivo! Así fue la reacción de Yolanda Andrade al ver a Monserrat Oliver

Yolanda Andrade ha pasado por momentos difíciles de salud. Sin embargo, eso no la ha detenido a continuar con sus proyectos. Recientemente, se incorporó a un nuevo proyecto, permitiendo tener un reencuentro emotivo con su compañera Monserrat Oliver, con quien compartió foto por muchos años.

Los hechos generaron mucha emoción, por la gran amistad que hay entre ellas. Es así que a continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, y sobre el nuevo proyecto artístico que se avecina para la conductora.

¿Cómo fue el reencuentro entre ambas conductores?

El lunes 20 de octubre, Yolanda Andrade regresó a las instalaciones para grabar uno de sus más reconocidos programas de “Montse y Joe”, acompañada con Montserrat Oliver, siendo un reencuentro emotivo para ambas, ya que Yolanda se había ausentado desde febrero del 2025 por situaciones de salud.

Dentro del encuentro entre ambas conductores, se dieron un fraternal abrazo, además de decirse entre ellas varios comentarios de cariño como:

“Te extrañe”

“Te amo con todo mi corazón”

“Te extrañe mucho”

Aunque intentaron contener el llanto, fue algo imposible de hacer, Yolanda ante el recibimiento, se conmovió. Mientras otros usuarios presentes aplaudieron el momento, mientras se cargaba un cartel con la frase de “Bienvenida Joe”.

¿Cuál es el diagnóstico de Yolanda Andrade?

Alejandro Grou, quien es amigo de Yolanda Andrade, anunció que la reconocida conductora padece de Esclerosis Múltiple, un terrible padecimiento que afecta su movilidad y la capacidad de hablar. Siendo un momento difícil para la personalidad de televisión.

Antes de la terrible noticia, ya había padecido terribles situaciones de salud. Por ejemplo, en el 2023, tuvo aneurisma cerebral, situación que le provocó el uso de un parche en uno de sus ojos, puesto que tenía gran sensibilidad ante la luz.

Por esa razón, ocurrió el reencuentro emotivo con Monserrat Oliver, quienes durante muchos años compartieron set de grabación y formaron una gran amistad. Generando varias reacciones de sus seguidores a la gran bienvenida que recibió Yolanda a las instalaciones.