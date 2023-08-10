Montserrat Oliver niega separación de Yaya Kosikova

Monserrat Oliver niega que se esté divorciando de Yaya Kosikova, y que su supuesto rompimiento, lo haya ocasionado Yolanda Andrade.

Me da risa que ya suponen, no hemos visto en las fotos de Instagram a Yaya. Si un día eso llegara a pasar, esperemos que no, Yolanda no va a ser la causante y yo no me encargaré de los honorarios. Las decisiones se toman por uno mismo, no por otras personas. Tiempo al tiempo, no tiene nada de malo

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¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade está reaccionando bien a su tratamiento. Después del video que publicó de su rehabilitación, mucha gente le ha escrito para agradecerle y enviar buenos deseos.

De verdad no tengo palabras, gracias a toda la gente que se manifestó por mi salud, por todos lados (...) amigos muy queridos, personas que no tengo el gusto de conocer, pero me mandan cosas, imágenes de buenos deseos

Yolanda Andrade es muy cercana a la familia de Paulina Rubio; sin embargo, no tuvo la oportunidad de verla durante su visita a México.

No, no le he visto, yo pensé que ya se había ido, porque hoy había una fiesta. Yo a Susana Dosamantes, la quiero muchísimo, a sus hijos y a Luis también, es un amor de hace muchos años

¿Qué opinan del regreso de Luis Miguel?

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, son fans de Luis Miguel y aplauden que 'El Sol' esté de regreso en los escenarios.

Es un placer verlo y más como regresó, flaco y con energía; entonces me da mucho gusto por él que esté así

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