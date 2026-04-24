Revelan detalles del asesinato de la reina de belleza Carolina Flores

Han dado a conocer cual sería el presunto móvil del feminicidio que acabó con la vida de la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, quien fue atacada a balazos por su suegra.

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Así es que se dio a conocer un video en el cual se ve que la joven fue asesinada por Erika María “N”, quien luego del homicidio se dio a la fuga. Tras esto se habría dado a conocer el motivo.

¿Por qué fue asesinada Carolina Flores?

Y es que el periodista Carlos Jiménez contó que Carolina y su esposo se conocieron en Ensenada, Baja California, para luego mudarse a la Ciudad de México por los problemas que la mujer tenía con su suegra.

Luego de que ocurriera esto, Erika María “N”, habría viajado a CDMX para cometer un solo objetivo, el de asesinar a su nuera, de acuerdo con la versión que maneja el periodista.

Así es que en un video se puede escuchar a la acusada entablar una conversación con la pareja que fue subiendo de tono hasta que se desató el ataque armado. También se oye que la suegra viajó un fin de semana antes para llegar a CDMX una día antes del crimen a esto se le suma que la mujer le dice al hijo que él es su familia no ella.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

El ataque habría sido porque la suegra acusaba a Carolina de haberle robado a su hijo. La fuente en cuestión también aclaró que el video fue captado por una cámara que la misma víctima había puesto en el área de cunero de su hija.

Todo se vuelve más complejo ya que el esposo de Carolina dijo que no denunció el crimen hasta el día posterior dado a que no quería dejar sin comer ni bañar a su bebé. Además, el hombre habría hablado primero con su abogado quien le recomendó denunciar la situación.

En ese tiempo la suegra aprovechó para escapar de la escena del crimen y actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

