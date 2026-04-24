Así de fácil puedes actualizar el cuarto de tus hijos sin gastar de más

Si estás en busca de renovar el cuarto de los más pequeños, pues tenemos unas grandes ideas para no gastar de más. Lo importante es llevar a cabo cambios estratégicos y usar mucho la creatividad.

Con buenas decisiones podrás obtener funcionalidad, diversión y sin gastar de más. Las intervenciones bien pensadas son la clave para esta oportunidad.

¿Cómo renovar la habitación de tus hijos?

Cambiar textiles para un efecto inmediato

Los textiles son la forma rápida y económica de hacer un cambio en la habitación. Comienza por las fundas almohadones, acolchados, cortinas o alfombras para cambiar la estética. En cuanto a los colores deben ser vibrantes, estampas lúdicas o las temáticas que prefieran.

Utiliza bien los textiles.|Canva

Intervenir paredes sin obra

No dejes de lado las paredes que son grandes aliadas. Te recomendamos vinilos removibles, stickers o una galería de dibujos enmarcados. Por otro lado, también puedes sumar una pared focal con color o formas geométricas hechas con cinta de pintor.

Reorganizar y reutilizar muebles

Haz un recuento de lo que tienes en la casa. Un cambio puede ser la disposición de la cama, sumar estantes o reutilizar cajones puede generar un espacio completamente distinto. También puedes pintar un mueble viejo o modificar algo que ya tengas.

Crear rincones temáticos

Puedes dividir el espacio en sectores para que sea más atractivo. Crea un rincón de lectura con almohadones, un espacio para dibujar o una mini zona de juegos pueden armarse con pocos elementos.

Crea hermosos espacios.|Canva

Sumar iluminación cálida y detalles decorativos

Por último, tenemos la iluminación que es clave para el cambio. Utiliza guirnaldas de luces, lámparas de mesa o veladores con diseños divertidos aportan calidez y estilo.

Estos son cambios simples que no necesitan de grandes inversiones económicas sino de elegir bien las estrategias y elementos que se van a utilizar para la funcionalidad.