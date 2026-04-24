4 diseños de uñas acrílicas: se ven hermosas en mayo de 2026 y son ideales para estilizar las manos
Estos modelos son los mejores para que tus dedos se vean más finos y delgados, y lo mejor de todo es que puedes lucirlos en esta temporada
En el mundo de la manicura hay uñas acrílicas que pueden hacer que tanto tus manos como tus dedos se vean más estilizados; es decir, finos y delgados, como lo son estos 4 diseños de uñas que se verán hermosas en mayo de 2026 y puedes llevar a diario o en ocasiones especiales. Conoce las últimas 3 tendencias para abril de este año.
Si tienes los dedos muy gruesos o gorditos, la mejor forma de uñas acrílicas son las almendradas, ya que son perfectas para alargarlos y estilizarlos. De acuerdo con un artículo del portal Belleciia, este tipo de manicura tiene como cualidad lo fino en los laterales. Estos son los 11 modelos en azules sencillos, pero elegantes: poco elaborados y hermosos.
Los diseños de uñas acrílicas para estilizar las manos
1. French en V: Un diseño clásico, pero que combina las nuevas tendencias y que hará ver tus dedos más delgados. La forma en V le da una forma más almendrada, por lo que es ideal para estilizar las manos. Para lucirlos durante mayo, puede ser que la punta vaya de varios colores.
2: Nude: Para los expertos en belleza, esta gama de colores les da formalidad a las uñas. Además, estiliza las manos y les da un toque moderno y versátil, lo que las hace ideales para llevar todos los días o en eventos especiales.
3. Vino tinto: Este color en las uñas es atemporal, por lo que podrás llevarlo durante mayo de este año. Lo mejor de todo es que se caracteriza por estilizar las manos y por ser sofisticadas. Este diseño se adecúa a los eventos formales de noche, donde la persona que los porte tendrá una gran confianza y seguridad.
4. Rojas clásicas: Estas uñas son sinónimo de poder y elegancia, pero sobre todo de un color que nunca pasa de moda, por lo que se pueden llevar en mayo de este año. Lo mejor de todo es que se adapta a cualquier tono de piel y diferentes looks.