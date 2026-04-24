En el mundo de la manicura hay uñas acrílicas que pueden hacer que tanto tus manos como tus dedos se vean más estilizados; es decir, finos y delgados, como lo son estos 4 diseños de uñas que se verán hermosas en mayo de 2026 y puedes llevar a diario o en ocasiones especiales. Conoce las últimas 3 tendencias para abril de este año.

Si tienes los dedos muy gruesos o gorditos, la mejor forma de uñas acrílicas son las almendradas, ya que son perfectas para alargarlos y estilizarlos. De acuerdo con un artículo del portal Belleciia, este tipo de manicura tiene como cualidad lo fino en los laterales. Estos son los 11 modelos en azules sencillos, pero elegantes: poco elaborados y hermosos.

Los diseños de uñas acrílicas para estilizar las manos

1. French en V: Un diseño clásico, pero que combina las nuevas tendencias y que hará ver tus dedos más delgados. La forma en V le da una forma más almendrada, por lo que es ideal para estilizar las manos. Para lucirlos durante mayo, puede ser que la punta vaya de varios colores.

4 diseños de uñas acrílicas: se ven hermosas en mayo de 2026 y son ideales para estilizar las manos|Pinterest

2: Nude: Para los expertos en belleza, esta gama de colores les da formalidad a las uñas. Además, estiliza las manos y les da un toque moderno y versátil, lo que las hace ideales para llevar todos los días o en eventos especiales.

4 diseños de uñas acrílicas: se ven hermosas en mayo de 2026 y son ideales para estilizar las manos|Pinterest

3. Vino tinto: Este color en las uñas es atemporal, por lo que podrás llevarlo durante mayo de este año. Lo mejor de todo es que se caracteriza por estilizar las manos y por ser sofisticadas. Este diseño se adecúa a los eventos formales de noche, donde la persona que los porte tendrá una gran confianza y seguridad.

4 diseños de uñas acrílicas: se ven hermosas en mayo de 2026 y son ideales para estilizar las manos|Pinterest

4. Rojas clásicas: Estas uñas son sinónimo de poder y elegancia, pero sobre todo de un color que nunca pasa de moda, por lo que se pueden llevar en mayo de este año. Lo mejor de todo es que se adapta a cualquier tono de piel y diferentes looks.