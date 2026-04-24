6 tonos de azul para paredes que harán ver tu casa más aesthetic y bonita
El color azul es una de las mejores opciones para transformar la vista de un hogar y existen gran variedad de tonalidades que quedan sofisticadas en los muros.
Las paredes de una casa a menudo pasan desapercibidas cuando se está renovando la decoración, pero en realidad son más importantes de lo que podría pensarse. Y uno de los colores que funcionan muy bien para hacer que toda la decoración se vea aesthetic, es el azul, que además tiene como ventaja que cuenta con una amplia variedad de tonalidades, facilitando así encontrar el adecuado según el espacio.
¿Cuál es la mejor pintura para una casa? 5 tipos de azul que quedan hermosos en la pared
- Azul cielo. No, los muros azules no solamente son para las recámaras de los niños, también pueden ser una excelente alternativa para darle vida a todo un hogar. Y una variante que no falla es el azul cielo claro, todo gracias a que permite que la luz circule mejor y hace que el lugar parezca de mayor amplitud, según explica Coohom.
- Azul marino intenso. Si buscas una alternativa más moderna y elegante, entonces te conviene la pintura azul marino para las paredes de la sala o el comedor. La razón es porque se trata de una opción atemporal que agrega profundidad a las habitaciones. Y para evitar que "oscurezca", se puede combinar con beige, gris claro o blanco.
- Azul ahumado. Para un estilo discreto pero sofisticado, las paredes en tono azul ahumado quedan maravillosas. De acuerdo con el blog especializado Style by Emily, se trata de una alternativa que aporta color sin saturar la vista.
- Azul con toques de lavanda. La pintura azul no tiene que quedar aburrida, mucho menos si se fusiona con otros de los colores que están en tendencia 2026 para la decoración de interiores. Una de estas opciones es el lavanda, que va muy bien como complemento del clásico azul y hará que las habitaciones se vean originales pero que no pierdan el estilo.
- Azul hielo. En caso de que prefieras pintar las paredes de tu casa con un color azul claro pero que no se parezca al cielo, entonces te podría convenir probar con la pintura de "efecto hielo". Se trata de una tonalidad que tiene toques de blanco, lo que a su vez refleja mucho mejor la luz y queda muy "aesthetic".
- Azul verdoso. Otra de las inspiraciones de colores fusionados para embellecer tu hogar sin gastar tanto, es el azul verdoso, que como su nombre lo dice, fusiona azul claro con verde suave. Este tono es ideal para cuando quieres añadir un toque de modernidad y que el ambiente se sienta fresco.