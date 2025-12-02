Revelan por qué Melanie Carmona dejó de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales

La vida de la cantante Alicia Villarreal sigue siendo motivo de debate en los medios de comunicación dedicados al espectáculo y en las redes sociales. Es que luego de divorciarse de Arturo Carmona y Cruz Martínez, inició una relación con Cibad Hernández.

De todos modos, el nombre de la artista ha retornado a la lupa de la prensa pero porque se confirmó que su hija, la también cantante Melanie Carmona, ha dejado de seguirla en las redes sociales. Esta situación despertó diferentes rumores y muchos se preguntan si madre e hija están distanciadas.

¿Melanie Carmona dejó de seguir a Alicia Villarreal en redes?

Corroborar si Melanie Carmona dejó de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales no es para nada complicado. Con solo observar a quienes la joven cantante tiene entre las personas que sigue en las plataformas digitales puede observarse que la intérprete de "Te quedó grande la yegua" es la gran ausente.

Esta situación no ha pasado desapercibida y es que se trata de una decisión reciente de Melanie Carmona y que se da tras la confirmación de la relación entre su madre y Cibad Hernández. Por lo tanto, las versiones sobre los motivos de esta decisión se han multiplicado, pero fue alguien muy cercano a la hija de Alicia Villarreal la que confirmó el motivo de esta medida.

¿Por qué Melanie Carmona dejó de seguir a Alicia Villarreal?

La respuesta al interrogante sobre el por qué Melanie Carmona dejó de seguir a Alicia Villarreal en las redes sociales la ofreció su padre, el actor Arturo Carmona. En una entrevista cedida a Pérez Colunga, reveló que la decisión de la joven se dio tras el inicio del proceso legal de divorcio entre Villarreal y Cruz Martínez.

“Uno no hace las cosas por mala fe, pero sí por protección”, sentenció Arturo Carmona y confirmó que no existe un distanciamiento entre Melanie Carmona y Alicia Villarreal. “Mi hija dejó de seguir a su mamá en Instagram por protección, no por mala fe”, expresó el actor en clara alusión a los ataques que la cantante recibe tras la denuncia iniciada contra el productor musical.