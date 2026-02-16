¿Quién es la misteriosa novia de Ricardo Casares? El conductor sorprende con inesperada publicación

Durante este mes del amor Ricardo Casares reveló que su corazón ya está ocupado por una mujer extraordinaria, y es que a través de redes sociales dio a conocer que actualmente se encuentra en una relación amorosa su anunció que fue aplaudido por sus fans y colegas.

En plena celebración del 14 de febrero, el también conductor de Venga la Alegría le agradeció a su pareja por haber llegado a su vida, así como alegrarle el día con pequeños detalles que hacen que se sienta apoyado, aunque no se ha revelado la identidad de la afortunada en redes sociales se identifica como Alejandra Fuentes, mientras que Casares firmó su mensaje refiriéndose a ella como "Lupe": "Te amo Lupe eres la mera verdura del consomé".

En la publicación donde destaca un carrusel de fotografías de momentos que ha compartido con su novia, pero la principal es una caricatura de él en forma de cupido y se puede leer en la descripción que ahora sí "cupido lo flecho fuerte".