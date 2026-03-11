Ricardo Hill se dice listo para morir tras intentar quitarse la vida

Aunque en ocasiones las pantallas mantienen vivo el recuerdo de algunos actores, muchos de ellos terminan en el olvido y eso es un problema al que muchos se enfrentan. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Ricardo Hill, quien tras perder oportunidades laborales y enfermarse de manera importante… ha querido morirse e incluso intentó matarse ya. Así luce el presente del comediante.

¿Qué enfermedades padece Ricardo Hill?

El comediante, actor y actor de doblaje confesó a una revista de circulación nacional que su presente es sumamente desalentador. Con el tiempo las llamadas no llegaron y tras dicha situación la enfermedad le alcanzó. Por ello, ha vivido con muchas complicaciones mentales-psicológicas en los años recientes.

“Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces. Me va más o menos... Sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal... Tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir...Voy cada mes con un psicólogo. Me da miedo morirme. El psicólogo me dice que me tengo que cuidar".

En 2020 confirmaron que el hombre de 65 años tenía un enfisema popular y hace dos años le detectaron un problema de deterioro cognitivo neuronal, lo cual causa complicaciones con su memoria y su forma de comportarse. Por ello hoy está al cuidado de su hermano, quien también declaró lo que se ha vivido con Ricardo en los años recientes.

¿Ricardo Hill trató de matarse?

Justamente una de las declaraciones más impresionantes de la entrevista radica en la situación “deprimente” donde se encuentra el ex actor. “En ese aspecto de querer quitarse la vida, no me preocupa mucho, aunque en una ocasión sí lo intentó. Fue hace como 3 años. Ahora estoy al pendiente de él. Hay que estar vigilándolo constantemente. Siempre obedece”.

El hermano de Ricardo - llamado Salvador - habló de lo difícil que fue ver cómo el hombre que actuaba era feliz y muy entusiasta. Sin embargo, las pruebas de la vida le llevaron a un sitio sumamente complicado.