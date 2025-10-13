Comediante Brincos Dieras conmueve a fans tras ‘armar coperacha’ durante show para hombre enfermo

El comediante Brincos Dieras conmovió a los asistentes de su más reciente show en Puebla, entidad en donde canceló una presentación en semanas atrás por fallas con el audio, pues organizó, de manera improvisada, una colecta entre los asistentes y el dinero recabado se lo donó a un hombre que padece insuficiencia renal.

¡Ya tenemos la primera alianza en La Granja VIP! Manola Díez se “comprometerá" con Alfredo Adame [VIDEO] Manola Díez y Alfredo Adame comparten sus impresiones sobre la primera Gala de La Granja VIP y arman la primera alianza en este reality show.

El hombre, quien se identificó como Eduardo Neri, contó que se encuentra desempleado, pero que logró asistir al show gracias a que le regalaron las entradas. Indicó que su situación laboral se debe a que ninguna empresa quiere contratarlo debido que padece insuficiencia renal fase 5, lo que le ha impedido solventar sus gastos en casa y que sus hijos lleven una vida plena.

Ante ello, el comediante sacó 3 mil pesos y invitó al público a hacer lo mismo para apoyar a Eduardo, a lo cual, los asistentes del Auditorio Metropolitano de Puebla respondieron de manera positiva. “No hay que dejar solos a nuestros paisanos, sean de donde sean, pero que se vea el amor y el cariño de la gente”, externó Roberto Carlo, nombre verdadero del payaso.

Pese a que la comedia de Brincos Diera suele caracterizarse de poseer un lenguaje subido de tono, no es la primera vez que su público se solidariza con alguno de los presentes que enfrenta una situación complicada.

Así fue la vez que Brincos Dieras organizó ‘coperacha’ para una abuelita.

En mayo de 2023, duran una presentación que tuvo en Sonora, Brincos Dieras se percató que una de las vendedoras de cervezas era una señora de edad avanzada, por lo que se acercó al público y les pidió que le “prestaran” 500 pesos para dárselos a la señora, lo cual diversos espectadores no dudaron en hacerlo.

Así fue como la solidaridad de las personas se manifestó, pues poco a poco más espectadores se animaban a donar algún billete a la causa. “Háganle la noche, señores”, expresó el comediante mientras caminaba para que los demás también ayudaran.

