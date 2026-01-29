Alfredo Adame revela si cobrará o no por pelear contra Carlos Trejo en Ring Royale 2026

Después de muchas especulaciones y rumores, finalmente Alfredo Adame lo deja en claro: aseguró que no cobrará por pelear contra Carlos Trejo en Ring Royale 2026. Durante una entrevista, aseguró que “con tal de que se haga, hasta gratis”, demostrando que está comprometido con que por fin se realice el combate. La declaración encendió aún más el morbo alrededor de una rivalidad que lleva más de 20 años entre insultos, retos y escándalos virales.

El enfrentamiento es todo un evento en la cultura mexicana; no existe alguien que no lo comente por uno u otro motivo. Ahora, con contrato firmado y cláusulas anticancelación, parece que finalmente se llevará a cabo. Se busca que con todo esto se pueda evitar que se repita la historia de intentos fallidos que han convertido esta pelea en leyenda del espectáculo mexicano.

Una rivalidad que nació en la TV y terminará en el ring

La historia que tienen el conductor y actor Alfredo Adame y el cazafantasmas Carlos Trejo es considerada una de las más bizarras de la televisión mexicana. Como ya mencionamos, la idea de un enfrentamiento ha sido tema recurrente entre ambos personajes; tal vez el punto más recordado fue el botellazo de 2019, que canceló un combate previo y elevó el pleito a otro nivel dentro de la cultura pop.

|Crédito: Mezcalent

¿Adame va a cobrar por la pelea? Esto fue lo que dijo

Según explicó, su motivación no es económica, sino personal. Afirmó que lleva décadas queriendo cerrar de una vez por todas el conflicto en el ring y quiere que finalmente se dé. También aprovecho para señalar y lanzar provocaciones contra Trejo; incluso criticó su imagen personal y disciplina. Las redes sociales ya especulan que se trata de una venganza.

Por qué esta pelea por fin podría ocurrir

El evento donde se pone a varias figuras del entretenimiento digital organiza los combates firmando contratos cerrados y con penalizaciones por cancelación. También se asegura que realicen entrenamiento supervisado y al público le promete una producción tipo megaevento. Es por eso que se cree que finalmente veremos a Alfredo Adame y Carlos Trejo con los guantes puestos en el ring, dándole la posibilidad del cierre de una de las rivalidades más largas del entretenimiento mexicano frente al público.

¿A quién le vas?