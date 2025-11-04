Rocío Sánchez Azuara sufre robo en exclusiva tienda de Polanco

La conductora Rocío Sánchez Azuara vivió un momento desagradable lleno de tensión y molestia luego de sufrir el robo de su bolsa con dinero, tarjetas y documentos personales dentro de una tienda departamental en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Rocío Sánchez Azuara, víctima de robo en Polanco

De acuerdo con lo que la conductora contó, todo ocurrió dentro de la plaza mientras estaba en un mostrador firmando unos documentos para unas monedas. Cuando ella se dio la vuelta, la bolsa ya no estaba. Al percatarse de esto, le pide a la tienda que revisaran las cámaras donde se ve claramente cómo una persona que estaba a su lado tomó la bolsa y se retiró.

Ella tuvo que realizar una denuncia en la Fiscalía para poder tener acceso a las imágenes captadas por la cámara. La conductora, confirma que la información anteriormente difundida de que la bolsa tenía dinero y objetos personales era falsa, pues la bolsa era nueva, pues la había comprado ahí mismo.

Si no has visto el video donde ella misma relata los hechos, te lo dejamos a continuación:

El robo y la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no hay detenidos, ni personas que se hagan responsables sobre los hechos.

Un patrón que preocupa a la CDMX

El caso de Rocío no es un hecho aislado. En los últimos meses, varias figuras públicas han denunciado robos similares en plazas y centros comerciales de la capital. Uno de los casos más recientes fue el de Erika Buenfil, quien en agosto reportó el robo de sus pertenencias dentro de su automóvil mientras visitaba la plaza Mitikah.

