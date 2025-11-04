Omahi y Rey Grupero se dicen de todo tras su salida de La Granja VIP: “No sé ni quién eres”

Anoche en La Granja VIP se reveló el primer nominado de la semana; este fue elegido por el eliminado del domingo pasado, el cual fue Omahi. Sin embargo, el momento dio un giro de 180° cuando Omahi tuvo 40 segundos para dedicarle unas palabras al Rey Grupero… y lo que dijo dejó a todos con la boca abierta.

Sin filtros ni rodeos, el influencer soltó una de las frases más comentadas del momento: “Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía ni idea. Jamás te había visto, ni me interesa. Jamás te he seguido, no sé quién eres, la verdad”. Sin miedo, Omahi declaró la guerra a Rey Grupero en pleno programa, asegurando que él tendría más apoyo del público que el crítico: “El día que quieras, nos vamos a donde quieras a ver a quién le piden más fotos”, concluyó.

Rey Grupero no se quedó callado y respondió a Omahi

Fiel a su estilo provocador, el Rey Grupero respondió con una sonrisa sarcástica y una frase que encendió aún más el ambiente: “Mira dónde estoy yo y dónde estás tú… Nadaqueveriento.” La tensión fue evidente y el intercambio rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del reality en redes sociales.

La “pequeña mentira” salió a la luz en redes sociales

Luego del enfrentamiento, todos corrieron a revisar las redes sociales de Omahi para comprobar su declaración de que “jamás había seguido” al Rey Grupero. Y sí, lo seguía en Instagram. La evidencia circuló rápidamente y varios usuarios compartieron capturas de pantalla mostrando que Omahi tenía al polémico creador en su lista de seguidos.

Horas más tarde, el influencer dejó de seguirlo, aparentemente tras la ola de comentarios que lo señalaron por “quedar en evidencia”.

¿Qué sigue para Omahi después de salir de La Granja VIP?

Por el momento se desconoce cuáles son los pasos a seguir del influencer tras haber sido eliminado de La Granja VIP. Lo más seguro es que vuelva a casa con sus seres queridos y retome su carrera como creador de contenido en redes sociales.

