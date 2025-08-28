Tras infidelidad, Rodrigo Cachero habla de Adianez Hernández y agradece los 11 años que compartieron

La vida personal de Rodrigo Cachero ha estado bajo la mirada pública desde que se dio a conocer la infidelidad de su exesposa Adianez Hernández con Augusto Bravo. Aunque el escándalo acaparó titulares, el actor de 51 años ha demostrado que prefiere dejar atrás los conflictos y enfocarse en lo positivo.

Durante una entrevista retomada en YouTube, Cachero sorprendió al agradecer los 11 años de relación que compartió con Adianez, con quien tiene hijos en común. El actor mencionó que, pese a los momentos difíciles, no guarda rencores y hoy solo desea que ella sea feliz.

Rodrigo Cachero deja atrás la polémica

El también productor explicó que lo más relevante es la estabilidad emocional de sus hijos, quienes han sido su prioridad desde que estalló la controversia. Según sus propias palabras, ellos ven en él a un padre fuerte y trabajador, mientras que Adianez intenta dar lo mejor de sí en su papel de madre.

Rodrigo Cachero vuelve al trabajo tras sanar su escandalosa separación [VIDEO] Rodrigo Cachero vuelve al trabajo tras sanar su escandalosa separación y encontrar la paz. El actor se refugió en su red de apoyo para superar este difícil momento.

Cachero reconoció que el proceso no fue fácil, pero confía en que el tiempo ha sido un factor clave para sanar. Recordó que ya pasaron más de dos años desde que se descubrió la infidelidad y que no tiene sentido seguir viéndose como víctima, pues lo más importante es enfocarse en el presente.

Abierto al amor, pero sin planes de matrimonio

Pese a lo vivido, Cachero confesó que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Para él, una relación significa tener un “testigo de vida” que comparta lo cotidiano. Sin embargo, aclaró que no planea casarse ni vivir nuevamente con alguien, pues la experiencia lo dejó marcado.

Actualmente, el actor sigue concentrado en su carrera y proyectos profesionales, demostrando que su prioridad es crecer en lo personal y mantener la armonía familiar tras superar una de las etapas más complicadas de su vida.

