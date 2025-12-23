Él es el exesposo de Sabine Moussier del que muchos no se acuerdan: es el padre de sus hijos

Sabine Moussier es tendencia en las últimas semanas debido a la enfermedad que padece y los múltiples reportes de su muerte. La actriz es una persona pública, pero lo que muchos no recuerdan fue el matrimonio tormentoso que vivió con el empresario Jorge Peralta, quien es su exesposo y el padre de sus 2 hijos y con quien no tiene comunicación desde hace años.

La actriz y Peralta se conocieron por amigos en común y en 2002 se casaron. Solo bastó un año para que la pareja tuviera a su primera hija, Camila, y en 2006 a Paulo. Sin embargo, el matrimonio no fue el esperado, por lo que en 2008 se divorciaron. Conoce quién es el verdadero padre de Sabine .

Sabine Moussier y Jorge Peralta tuvieron 2 hijos, pero desde hace años no tienen comunicación |Infobae

Moussier reveló en un reality show que su exesposo era demasiado celoso, e incluso contó que no la dejaba ir a hacer ejercicio con ropa deportiva ajustada. Aunado a ello, los problemas económicos que padecieron agravaron la relación, que terminó con violencia doméstica y psicológica.

La nula relación entre Sabine Moussier y su exesposo

Sabine Moussier tuvo 2 hijos con Jorge Peralta; sin embargo, desde hace años no los frecuenta, pues desapareció de sus vidas, luego de que la actriz lo sacara de la cárcel tras pagar una fianza millonaria por cometer el delito de fraude.

Jorge fue encarcelado en 2009 tras defraudar a la actriz Sherlyn, por lo que Moussier tuvo que pagar 2.6 millones de pesos, deuda que cubrió al ofrecer un terreno y una camioneta, a fin de que sus hijos no vivieran con el estigma de tener un padre en prisión.

“Su papá no vive en México, hace muchísimos años desapareció. El dolor es por mis hijos, [ya que] nos separamos después de que bautizamos a mi hijo. Lo saqué de la cárcel porque tengo 2 hijos y porque soy una persona pública, no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela”, reveló en el programa Secretos de Villanas en 2023.