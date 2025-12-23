Esta es realmente la enfermedad que tiene Sabine Moussier: las 4 claves para entender qué pasa con ella

Sabine Moussier es una actriz con amplia trayectoria en las telenovelas mexicanas, pero en las últimas semanas ha sido tendencia en redes sociales por su estado de salud, pues hubo un “dime y diretes” sobre la enfermedad que padece, la cual fue confirmada por ella misma. Conoce la mujer que fue confundida con la alemana nacionalizada mexicana .

Moussier reveló en el canal de YouTube de Ernesto Buitrón que después de varios estudios se le diagnosticó neuropatía de fibras pequeñas, luego de comenzar con síntomas que la alertaron, pues hubo días en los que se sentía mal e incluso no podía caminar. Conoce quién es el verdadero padre de la actriz .

Sabine Moussier padece neuropatía de fibras pequeñas, enfermedad que afecta el sistema nervioso|@sabineoficial

Estas son las 4 claves para entender qué pasa con Sabine Moussier

1. La enfermedad y falsos diagnósticos

Sabine Moussier reveló en la entrevista que se publicó el 14 de diciembre que tuvo varios diagnósticos. El primero de ellos fue que tenía Esclerosis múltiple y Lyme, hasta que finalmente los especialistas dieron con lo que padecía. Tras ello, la actriz lleva un tratamiento que le está ayudando con su padecimiento.

2. Las versiones de muerte

En las últimas semanas, han salido versiones sobre la muerte de la actriz. Ante estos rumores, Sabine pidió un alto a las falsas noticias, pues su familia y seguidores se preocupan por ella.

3. Rumores de eutanasia

También se difundió la noticia de que Sabine Moussier viajó a Colombia para solicitar la eutanasia. Lo anterior, con videos hechos con la Inteligencia Artificial con conductoras que daban a conocer la nota. Hasta el momento, la actriz no ha dado ninguna declaración acerca de este rumor, aunque fue su hija a que compartió fotos en redes sociales junto a su mamá, donde se le observa sonriente.

4. La enfermedad que padece Sabine Moussier

La actriz fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, que afecta principalmente al sistema nervioso periférico, según el portal Cleveland Clinic. Esta enfermedad puede resultar grave para el paciente, pues llega a afectar su calidad de vida. Los principales síntomas son: entumecimiento, hormigueo doloroso y ardor tanto en pies como en manos.