Así reaccionó Ángela Aguilar a lo último que pasó entre Christian Nodal y su violinista

Las miradas no se apartan de la historia de amor que protagonizan Ángela Aguilar y Christian Nodal . Es que desde que iniciaron su relación han sido el blanco de críticas y recientemente enfrentaron rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del intérprete de “Botella tras botella”.

Ahora, ha sido Ángela Aguilar la que sin necesidad de emitir palabra alguna presumió a su esposo a través de las redes sociales. En medio de rumores de crisis, la artista mexicana demuestra que su relación se mantiene sólida.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal en crisis?

Desde hace un par de días el nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ganar las portadas de varios medios de comunicación y las redes sociales. Es que, en base a videos de conciertos de Nodal, surgieron rumores de que este mantendría una relación con la violinista Esmeralda Camacho.

En este marco, Ángela Aguilar hizo posteos en sus redes dejando abierta la puerta a especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio. La hija de Pepe Aguilar compartió frases bíblicas y de una canción en la que hizo alusión a “mentiras”, “manipulación” y “daño”, sumado a una imagen en donde se la ve con una cabeza con cuerdos de fondo.

¿Ángela Aguilar presume a Christian Nodal?

Mientras esos rumores siguen tomando fuerza, Ángela Aguilar ha revolucionado nuevamente a sus seguidores con unas fotografías compartidas en historias de Instagram. En las imágenes se puede observar a Christian Nodal frente a un minibar y ambientado con la canción “Mi Tesoro”, de Ramón Ayala.

La otra imagen muestra la espalda de Christian Nodal, al parecer, montado en una motocicleta en la que se presume Ángela Aguilar viajaba como acompañante. Estos posteos han intentado despejar las dudas sobre el estado de la relación que iniciaron hace más de un año y que sigue enfrentando críticas y polémicas que cada semana suman un nuevo capítulo.