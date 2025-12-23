El payaso “Pichurris” decidió hablar sobre la agresión hacia a un invitado en una posada

La violencia se hizo presente en una posada que se realizó en Campeche, donde estuvo involucrado el payaso “Pichurris”, que había sido contratado para animar la celebración navideña.

El video de la pelea se viralizó en las redes sociales y se puede apreciar el momento exacto en que el payaso explica la agresión que cometió contra un invitado.De acuerdo, a lo que se sabe, el comediante había reaccionado a un comentario ofensivo hacia su esposa.

¿Qué ocurrió con el payaso en la posada?

Los medios locales de Campeche, manifestaron que el encuentro violento se dio en una reunión de fin de año de los conductores de “KooxCampeche”.

Así en el video se puede observar al payaso “Pichurris” realizando su acto cómico frente a los trabajadores, sin embargo, la tensión escaló cuando invitó a uno de los asistentes a participar y le cedió el micrófono.

De acuerdo a los testigos, el participante realizó un comentario fuera de lugar por lo que despertó inmediatamente el enojo del payaso que le lanzó un golpe en el rostro y siguió la pelea en el suelo por lo que los presentes tuvieron que intervenir para separar a los involucrados.

¿Qué dijo el payaso al respecto?

Luego de lo sucedido es que el payaso es que dio su versión de los hechos, en un video que compartió el periodista Oliver Pacheco. Allí explicó que no estaba bajo los efectos del alcohol, ya que padece una gastritis crónica desde el 12 de diciembre que le impide beber.

“Él ofende a mi esposa… Mi esposa no es protagonista del show ni parte del espectáculo. Yo no me ofendo si me insultan a mí, eso es parte de mi trabajo, pero con mi familia no”, declaró Pichurris.

El payaso detalló que el invitado estaba alcoholizado y le arrebató el micrófono en dos ocasiones.

