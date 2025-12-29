Revelan secreto de Sabine Moussier tras la versión de su muerte

Sabine Moussier es una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre estuvo en el centro de los reportes periodísticos luego de que rumores afirmaran que iba a someterse a una eutanasia.

Mientras los rumores sobre su estado de salud se maximizaban, su hija compartió fotografías en donde se la ve sonriendo junto a otras personas. En este marco, volvió a tomar estado público una revelación que Sabine Moussier hizo años atrás sobre su vida y que dejó al descubierto que pasó décadas engañada por su propia madre.

¿Sabine Moussier fue engañada por su madre?

Por estos días, los rumores sobre la supuesta eutanasia a la que Sabine Moussier se sometería se han ido diluyendo, pero lo que ha resurgido es una revelación que hizo años atrás. La actriz contó que luego de los 30 años de edad descubrió la verdad sobre su padre biológico.

Sabine Moussier precisó que durante años su madre le dijo que ella era hija de un hombre de origen alemán y que había desaparecido luego de que se construyera el Muro de Berlín. Sin embargo, eso no era cierto por lo que creció en medio de un engaño que recién vio la luz cuando ella ya era una adulta.

¿Cuál es la verdad del origen de Sabine Moussier?

En una entrevista periodística, Sabine Moussier indicó que su madre “se embaraza y la mandan a Alemania porque en ese tiempo no era bien visto un embarazo así”. La actriz nació en este país pero cuando regresó a México le sacaron “un acta de nacimiento falsa”, situación que se enteró “a los treinta y tantos años”.

La famosa villana de telenovelas precisó que su madre le dijo: “Tu papá no se llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa”. La confesión de su madre impactó fuertemente a Sabine Moussier quien se enteró que su verdadero padre biológico se llamaba Francisco Javier Fernández y que vivía en Lindavista.

La actriz remarcó que descubrir la verdad fue un gran impacto para ella, que luego de un tiempo pudo hacer las pases con su madre pese al engaño y que finalmente pudo conocer a su padre biológico. En este marco, Sabine Moussier recordó que tuvo “un papá que me ayudó a crecer, a salir adelante y para siempre va a estar en mi corazón”, en relación al hombre que se hizo cargo de su crianza y que falleció en 2018.

