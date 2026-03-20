Muere famosa vidente Salomé Cruz de manera inesperada

El pasado jueves 19 de marzo se compartió la lamentable noticia de que Salomé Cruz, reconocida vidente y médium, había fallecido. Hasta el momento se desconoce la causa exacta que motivó su fallecimiento. Lo que su hija dijo sobre esta situación fue que el corazón de su madre dejó de funcionar.

¿Cómo se anunció la muerte de Salomé Cruz?

A través de una publicación en instagram en el perfil de la reconocida tarotista se anunció su fallecimiento. “El fin de este comunicado es para informar que nuestra querida y amada Salomé Cruz, ya no nos acompaña más en este plano” mientras se agradeció a todas las personas que le dieron amor, cariño y respeto a la mujer en vida.

Esta noticia ha sacudido el mundo del espectáculo ya que fue muy reconocida en Colombia, incluso tuvo participaciones en diversos programas de televisión. Uno de los últimos podcast que grabó fue cuando fue invitada en “Podcast Paranormal”, el cuál se tituló “Salomé: La médium que permite que los muertos usen su cuerpo”.

¿De qué murió Salomé Cruz?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de la reconocida tarotista. "El corazón de mi mamita dejó de funcionar y decidió irse a ver con Diosito. Les agradezco de igual manera sus mensajes bonitos", fueron palabras de su hija, misma que no ha dado más detalles sobre lo que motivó el fallecimiento de su madre.

¿Quién era Salomé Cruz?

Salomé Cruz fue una reconocida vidente, médium, tarotista que además destacó en redes sociales pues en su cuenta de instagram alcanzó poco más de veinte mil seguidores. Se enfocaba completamente en el tarot, la conexión espiritual y la limpieza energética además de que podía hacer consultas personales pues en la descripción de su perfil tenía fijado un número telefónico para que las personas se comunicaran con ella e hicieran sus consultas y lecturas de forma privada.

Esta noticia sin duda ha conmovido al medio del espectáculo ya que la tarotista fue muy querida y reconocida en el medio, su contenido será parte del legado que deje a sus amigos, familiares y todas las personas que la apreciaron y convivieron de cerca con ella.