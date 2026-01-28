Sandra Itzel presenta a su nueva pareja en redes sociales. ¿Quién es el novio de la cantante?

¡Nuevo año, nuevas etapas! La exgranjera, Sandra Itzel, sorprendió en redes sociales a todos sus seguidores y a sus mariposas a su nueva pareja con una foto muy especial. El novio actual de la también bailarina, se hace llamar en su cuenta de Instagram "De Santana Santana" y se presenta como músico y compositor.

Sandra Itzel se encuentra de vacaciones con su nuevo novio

Después de la experiencia que vivió Sandra Itzel dentro de La Granja VIP, decidió tomarse un respiro en este 2026 de sus labores para escapar a unas deseadas vacaciones en Marruecos, donde se encuentra con su novio De Santana Santana.

La actriz ha compartido varias fotos y videos donde se ha dejado ver más que enamorada en esta nueva etapa de su vida, desde comidas en lujosos restaurantes hasta bellos momentos en el desierto.

De Santana Santana es conocido en redes sociales por compartir su estilo de vida, música y varias composiciones, cabe resaltar que él y Sandra Itzel comparten una canción llamada "Dile".

Los comentarios de grandes amigos de la cantante no se hicieron esperar y "La Bea", también exparticipante de La Granja VIP le comentó: "que bellos", mientras que Ivonne Montero se alegró mucho por su amiga: "AMOOOOO!!! QUE SEAS INMENSAMENTE FELIZ HERMOSA.. HOY Y SIEMPRE".

La polémica que vivió Sandra Itzel en su exmatrimonio

La relación entre Sandra Itzel y Adrian Di Monte fue muy conocida desde su inicio, ya que la pareja llevaba una relación muy pública, la cual no quedó en buenos terminos, pues en el 2023 la cantante declaró que había sufrido violencia verbal por parte de Di Monte, quien negó rotundamente los comentarios de su expareja.

En el Podcast de "Un Tal Fredo" Sandra Itzel hizo varias acusaciones en contra de Adrian, dijo que no solo vivió violencia verbal, sino también piscológica y destapó una supuesta infidelidad. Por su parte, el actor confirmó que sí hubo una infidelidad; sin embargo, nunca aceptó haber ejercido violencia en contra de Itzel.