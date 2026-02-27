Santa Fe Klan regala prótesis a niño que pidió su ayuda en redes sociales:“Yo quiero que me pongas mis manitas” (VIDEO)

Santa Fe Klan obsequió unas prótesis a Miguelito, un pequeño que se las pidió a través de un video, ya que desafortunadamente nació sin ambos brazos. Las imágenes del encuentro con el niño se han viralizado de forma rápida.

¿Cómo fue el encuentro de Santa Fe Klan y Miguelito, el niño a quién le donó unas prótesis?

A través de un video difundido en redes sociales un pequeño llamado Miguelito solicitó a Santa Fe Klan su ayuda. “Yo quiero que me pongas mis manitas y si puedes quiero que me traigas una bici con llantitas de Hulk”. Ante este mensaje el rapero respondió que por supuesto que lo ayudaría y que se sentía muy bien de que la gente se sintiera segura con él y que lo buscaran. “Yo les tiro el paro mientras se pueda”, fueron palabras del reconocido cantante.

El rapero le regaló a Miguelito las prótesis, juguetes y una cantidad de dinero para cubrir gastos médico. Santa Fe Klan comió con el pequeño y le compartió algunas palabras como “Que chido que tienes mucha actitud y eres un niño feliz a pesar de todo. Me da gusto haberte conocido y aquí estamos, aquí tienes un amigo cuando quieras”, con lo que dejó demostrada la gran humanidad que tiene así como el gran respeto y cariño que siente ante todos y cada uno de sus fans.

Por otra parte, el rapero se mostró muy amable y felíz de compartir momentos a lado de Miguelito, incluso le cantó el tema "Debo entender" y le expresó que volvería para ver su progreso. El video ya le está dando la vuelta al internet y miles de personas han reconocido el gran acto del rapero.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, originario de Guanajuato, mejor conocido como “Santa Fe Klan” es uno de los raperos más reconocidos de México. Sus letras han destacado por hablar sobre realidades sociales. El intérprete de temas como “Te iré a buscar” y “Así soy” ha trabajado con Disney ya que formó parte del soundtrack de la película Wakanda Forever.

Por otra parte, en enero de 2026 se viralizó un video en el que dijo que extrañaba a su hijo y no poder pasar Día de Reyes con él. “Yo pensé que me iba a dejar verlo, pero no agarró la onda”, fueron palabras del rapero ya que la madre del pequeño había salido de viaje con él.