La historia detrás de Miguel, el pequeño que recibirá sus prótesis de ambas manos gracias a Santa Fe Klan
El rapero Santa Fe Klan protagonizó un momento emotivo al comprometerse a apoyar a un niño que necesita prótesis de manos, tras conocer su historia y convivir con él.
El fenómeno de la música Santa Fe Klan volvió a ser tendencia al protagonizar un encuentro emotivo con un menor, quien necesitaba de prótesis en ambas manos, y a quien el cante selecto por su actitud en la vida prometió que le ayudaría con todo lo que se requiere para las prótesis.
Dentro del video se puede observar al menor recibiendo un carro móvil de juguete. No obstante, lo que más llamó la atención fue el compromiso público del cantante de apoyar al niño lo más rápido posible para que este pudiera obtener sus prótesis.
¿Qué ocurrió entre Santa Fe Klan y Miguelito?
Dentro del corto video se puede observar a Santa Fe Klan conversando con el menor, a quien reconoció por su “actitud ante la vida”. Además, sorprendió a todos al señalar que el cantautor ya había hablado con su madre para que ayudara al niño en lo necesario, ofreciéndole no solo su apoyo, sino también abriendo las puertas de su casa y ofreciéndole su amistad.
El compromiso de apoyo para las prótesis
Hasta ahora, lo que se sabe de manera pública es que Santa Fe Klan dejó en claro su intención de apoyar en todo el proceso al menor hasta que este obtenga sus prótesis y, a pesar de que no se han dado más detalles sobre el proceso, en el video se puede observar que movilizó al personal que lo acompaña para que eso fuera posible.
Sin duda, este gesto fue bien recibido por parte de todos los seguidores del cantante, quienes han reconocido al rapero por ocupar su fama e influencia para ayudar a su comunidad.
Un gesto que trasciende la música
Yendo más allá del impacto mediático del momento, el compromiso del artista por apoyar a la gente y a su comunidad es ampliamente reconocido, pues en redes se ha celebrado que ha comenzado proyectos que benefician a niños, jóvenes y adultos, tanto culturales como sociales.