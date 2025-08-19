Santa Fe Klan se viste de luto por muerte de su abuelita

El rapero guanajuatense Santa Fe Klan enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras anunciar la muerte de su abuelita, figura muy importante en su infancia y en su carrera. La noticia se dio a conocer mediante redes sociales, donde el cantante abrió su corazón y sentimientos para despedirse de una de las personas más queridas por él.

En una historia de Instagram, el intérprete compartió una imagen de un moño negro acompañado de una vela y la frase “En paz descanse”, lo que de inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores más fieles. Poco después, publicó un video y un mensaje en el que confirmó la partida de su abuelita, desatando una ola de mensajes de apoyo por parte de sus fans y colegas.

¿Cómo se despidió Santa Fe Klan de su abuelita?

El artista escribió unas palabras llenas de cariño, en las que agradeció a su abuelita por todo lo que significó para él y su familia: “En paz descansa abuelita. Te extrañaremos mucho toda la familia, cuídame mucho a donde vaya de todo lo malo”. Con estas líneas dejó ver la profunda conexión y admiración que sentía hacia ella.

De inmediato, su publicación se llenó de comentarios en los que amigos, seguidores y otros músicos le enviaron sus condolencias, reconociendo la fortaleza con la que el rapero ha enfrentado momentos complicados.

¿Cómo se lleva Santa Fe Klan con su familia?

A través de sus redes, Santa Fe Klan ha demostrado que, más allá de su éxito musical, mantiene un vínculo muy fuerte con su familia. La despedida de su abuelita mostró una faceta más íntima y vulnerable, acercando aún más al artista con su público.

Entre lágrimas y recuerdos, el cantante reafirmó que seguirá adelante con su música, honrando la memoria de la mujer que lo inspiró en distintos momentos de su vida. Sus fans, mientras tanto, continúan enviándole palabras de aliento y cariño en este duro proceso.

