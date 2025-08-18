Santa Fe Klan y Dharius Bodharius casi a los golpes; sacaron una pistola

La rivalidad entre los exponentes del rap Santa Fe Klan y Dharius Bodharius sigue dando muestras de su existencia. Es que ambos artistas han dejado en el olvido su amistad y, al parecer, han llenado ese vacío con odio.

Este sábado 16 de agosto, los raperos coincidieron en el Festival Dale Mixx, que se desarrolló en el Parque Fundidora de Monterrey, y que los tuvo como protagonistas de un tenso enfrentamiento detrás del escenario. El momento fue registrado en video por un espectador y ahora inunda las redes sociales.

Santa Fe Klan casi se va a los golpes con Dharius Bodharius

En las imágenes difundidas el equipo de Santa Fe Klan intenta retenerlo mientras intercambia gritos con Dharius Bodharius. El video es breve ya que personal de seguridad del evento solicita al espectador dejar de filmar. Sin embargo, las imágenes se viralizaron y es tema de debate entre miles de internautas.

El acalorado cruce da cuenta de una escena en la que los raperos casi se van a los golpes de puño. Incluso, de acuerdo a lo expuesto horas después por Dharius Bodharius, Santa Fe Klan habría sacado una pistola para amenazar a otro exponente del rap, Gera MX.

¿Qué dijo Dharius Bodharius tras pelea con Santa Fe Klan?

Aunque Santa Fe Klan aún no se ha expresado sobre lo sucedido, quien sí lo hizo fue Dharius Bodharius que utilizó su cuenta personal de Instagram para acusar a su rival. “¿Van a valer quién, alucinado?? @santa_fe_klan_473 La neta estás mal, aliviánate, escucha la rola de “ALV Todos” Tú sabes que yo soy tranquilo, pero pues se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se te subió macizo y piensas que eres SCARFACE, pero nel vato”.

“Ayer en el Dale Mixx me dijeron los de seguridad que me andabas buscando ‘pa’ ponerme’ ¿Creías que iba a salir corriendo como al final saliste tú?”, sentenció Dharius Bodharius acusando de esta manera a Santa Fe Klan de haber sido el responsable del enfrentamiento en Monterrey.