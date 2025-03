Así se ejercita Shakira antes de sus conciertos en México. ¡Todo un ritual!

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ha sido todo un éxito internacional y aún faltan muchas fechas en las que Shakira demostrará que sigue más vigente que nunca con sus clásicos éxitos y sus icónicas canciones actuales.

Los momentos más impactantes del concierto de Shakira en Ciudad de México [VIDEO] Disfruta de los mejores momentos y grandes sorpresas en el primero de 7 conciertos que Shakira tiene preparados en Ciudad de México.

Detrás de todo el espectáculo hay una preparación previa muy importante, desde las luces, la música, vestuarios, bailarinas y más... Shakira es una artista que nunca decepciona y para entregar lo mejor en cada escenario, tiene una preparación impresionante que sigue cuidadosamente.

La rutina de Shakira antes de subir al escenario

La colombiana ha hecho partícipes a sus fanáticos y seguidores de todos los detalles de su gira mundial, es por eso que decidió compartir la rutina de ejercicio que lleva antes de subir al escenario y nos queda claro que es más que ejercitarse, pues lo toma como un ritual para recargarse de energía y entregar su cien por ciento.

Por medio de un video en la plataforma de Instagram, Shakira compartió su rutina, la cual consiste en un arduo estiramiento de ligamentos y músculos, la cantante explica que eso le ayuda a tener una mejor condición durante los números musicales que llevan coreografías.

La intérprete de ‘Moscas en la casa’, mencionó que hace calentamiento de voz previó a empezar el show, esto con la finalidad de no lastimar y forzar de más la garganta. Otro detalle que sorprendió a muchos es que reveló que se maquilla sola para cada presentación, algo que no muchos artistas hacen, ya que siempre tienen maquillista personal; sin embargo, Shakira tiene una belleza natural que no necesita de muchos retoques.

¡Shakira en México! ¿Cómo llegar a sus conciertos?

Shakira la esta rompiendo con sus conciertos en la Ciudad de México, hoy 21 de marzo es su segunda fecha y le faltan 5 más, te decimos cómo llegar al Estadio GNP para que disfrutes de una noche inolvidable.

Si vas a llegar en metro debes llegar bajar en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9, pues es la más cercana a la puerta 6, pero otra alternativa también es llegar por la estación Puebla o Velódromo.

Si planeas llegar en auto al concierto de Shakira, las vías más rápidas al Estadio GNP son Viaducto Río Piedad, Churubusco y Eje 3 Sur Añil.