Se filtra audio de los supuestos maltratos que vivía Silvia Pinal antes de morir

Un audio en el que se revelan supuestos maltratos hacia Silvia Pinal poco antes de morir está circulando en redes sociales, generando conmoción por la manera en que se escucha a su cuidadora ofenderla, a pesar de que la fallecida actriz se encontraba en condiciones delicadas.

El material fue difundido principalmente por Maxine Woodside en su programa Todo para la Mujer.

¿La maltrataron antes de morir? Recientes audios sugieren que Silvia Pinal pudo sufrir maltrato TV Azteca [VIDEO] Se viralizaron audios donde presuntamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato en sus últimos días de vida; así reaccionaron Mónica Marbán y Norma Lazareno.

¿Qué se escucha en el audio filtrado donde supuestamente maltratan a Silvia Pinal?

En el audio en cuestión se escucha a doña Silvia Pinal hablando durante lo que parecen ser las altas horas de la noche; sin embargo, sus palabras son interrumpidas por su enfermera, quien le pide guardar silencio porque otras personas están durmiendo en la habitación.

#Exclusiva |💔🎙️ A un año de su partida, sale a la luz un audio inédito de Silvia Pinal donde se escucha a su enfermera maltratarla por las noches. “¡Silencio!”, grita una y otra vez a la diva del cine mexicano… ⚠️🎬#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/YqYK3yxpC4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2025

Aunque la legendaria actriz mexicana, madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, intentaba comunicarse con su cuidadora, esta la interrumpía repetidamente diciendo: “¡Silencio, por favor!”.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal falleció a los 93 años a causa de una infección urinaria, el 28 de noviembre de 2024. La icónica actriz de El Cuerpazo del Delito (1970) y Mujer, casos de la vida real había permanecido varias semanas hospitalizada; aunque se reportó una leve mejoría, su cuerpo finalmente no resistió.

(INSTAGRAM @silviapinalmx) Silvia Pinal pasó varias semanas en el hospital antes de morir.

¿Quién se quedó con la herencia de Silvia Pinal?

A casi un año de la muerte de doña Silvia Pinal, aún persisten dudas sobre el destino de su herencia. En diciembre de 2024, el programa Ventaneando reveló detalles importantes sobre el testamento de la actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

Según el reporte, existen nueve herederos, quienes recibirán distintas partes de sus propiedades, incluyendo acciones de estacionamientos, su teatro, así como su casa en El Pedregal y su departamento en Acapulco. Los porcentajes quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán: 70%

70% Sylvia Pasquel y Stephanie Salas: 30%

La casa de El Pedregal quedó en manos de Alejandra Guzmán, mientras que otra propiedad fue destinada a Sylvia Pasquel y una más a Luis Enrique Guzmán. Otros bienes se repartirán entre los hijos, nietas y bisnietas de la familia Pinal.