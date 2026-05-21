VIDEO: Reaparece el hijo de Luis Miguel, tras viralizarse una supuesta hospitalización del cantante

A unos días de que se diera a conocer la supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York, su hijo reapareció en las redes sociales. Se trata de un video que está circulando, donde Miguel Gallego Arámbula disfruta de un antro en Acapulco.

Los conductores de Ventaneando presentaron el video durante el programa en vivo. Las imágenes captadas por el paparazzo Hanzel Zárate muestran al joven de 19 años bailando y divirtiéndose con sus amigos en un antro llamado Montana; sin duda las imágenes remitieron inmediatamente a la juventud de "El Sol". "Es la calca del papá en los noventa", dijo Ricardo Manjarrez durante la emisión.

También destaca que al hijo de Luis Miguel se le ve relajado y sin miedo de ser captado por algún medio o aparecer en redes sociales. Ha pasado poco más de dos meses desde que en Ventaneando se revelaron las primeras imágenes del joven, cuya identidad había sido preservada por años.

No se sabe si después de esa salida que tuvo Miguel Gallego Arámbula haya volado para visitar a su padre, en el caso de que sí haya tenido una crisis de salud que llevara a una hospitalización.