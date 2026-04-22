¿Se reconciliaron? Aseguran que Cazzu y Christian Nodal “van a estar juntos otra vez”

Luego de fuertes declaraciones tanto en redes sociales como en público, y un proceso legal iniciado por el cantante de "De los besos que te di", aseguran que podría haber una reconciliación como padres entre Cazzu y Christian Nodal. Supuestamente, los dos intérpretes volverán a verse en un par de semanas, por el bien de su hija, Inti.

Fue el periodista y creador de contenido Javier Ceriani quien anunció en su canal de YouTube que Cazzu y Christian Nodal habrían acordado un reencuentro del cantante con su hija de 2 años y medio.

Aseguran que Cazzu y Christian Nodal "van a estar juntos otra vez"

A través de su programa de espectáculos por internet, Javier Ceriani aseguró que Cazzu va a dejar que Inti vea a Christian Nodal, y que los dos cantantes se encontrarían en buenos términos con respecto a un reencuentro entre padre e hija. Según anunció, el 8 de mayo sería el día en que Cazzu llegara a Houston, ciudad estadounidense en la que Nodal reside junto a Ángela Aguilar, para llevar a cabo la reunión.

El periodista dejó claro que el reencuentro se decidió "por ambas partes", "en consenso" y que "no hay ninguna resistencia" por parte de Cazzu para que la pequeña Inti vea a su padre. "Ya decidieron, confirmaron, que van a estar juntos otra vez" por estas circunstancias, según dio a entender.

Cabe mencionar que Cazzu se encuentra en el estado de Florida como parte de su gira "Latinaje" en Estados Unidos, en la cual la mayor parte de las fechas han sido agotadas. Según la versión de Ceriani, Christian Nodal pidió ver a Inti y Cazzu se lo va a permitir en su próxima visita a Houston.

El creador de contenido también aseguró que esta información no había sido revelada anteriormente y que, incluso, existía la probabilidad de que la familia Aguilar estuviera apenas a punto de enterarse. "Nadie puede creerlo", dijo.

Ha pasado poco más de un mes de que Christian Nodal confirmó que interpuso un proceso en contra de Cazzu ante las leyes mexicanas, para fijar una pensión para Inti y periodos de convivencia, además de limitar la exposición de la pequeña mediante las redes sociales.