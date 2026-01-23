Ellos fueron las celebridades mexicanas que asistieron a la SEMANA DE LA MODA en París

Cómo cada año se lleva a cabo la semana de la moda a nivel internacional. En esta ocasión las celebridades mexicanas que se dieron cita en París fueron artistas mexicanos que han sobresalido en la industria musical como El Malilla , Eduin Caz, El Bogueto y el grupo de Latin Mafia. Esto es un gran logro en su carrera ya que ser parte de estos eventos los coloca en el foco internacional, aquí te contamos más sobre cómo se vivió este momento.

¿Cómo fue la semana de la moda en París?

Uno de los momentos más emblemáticos durante la semana de la moda fue la presencia de artistas del género urbano en el desfile del diseñador Willy Chavarria como El Malilla, quién desfiló en la pasarela con un atuendo increíble, lleno de estilo, el cuál combinó toques sofisticados a través de un suéter de cuello de tortuga, pero también toques casuales y urbanos a través de unos jeans de mezclilla y una chaqueta. Por su parte El Bogueto deslumbró en la pasarela con un look formal lleno de sofisticación pues su outfit consistió en un abrigo negro formal y una camisa blanca de cuello de tortuga. Por otro lado, Latin Mafia, el grupo musical que está teniendo uno de los mayores éxitos también fue parte de la pasarela.

Esto sin duda marca una gran etapa para los artistas en el mundo de la moda ya que su imagen comienza a expandirse a otros medios donde las personas los ven y así pueden conocer su música.

¿Qué artistas internacionales se presentaron en la semana de la moda en París?

Durante este evento se presentaron diversas celebridades como Pharrell Williams y el colombiano Feid, mismo que ha marcado un antes y un después en el género urbano. Sin embargo, el hecho de que artistas mexicanos que forman parte de la industria musical también estuvieran presentes marca un nuevo camino para sus carreras pues ya son vistos ante un público internacional que puede verlos más allá de la moda sino también conocer su carrera musical.

Sin duda este momento marca un gran momento en las figuras públicas mexicanas, pues están poniendo el nombre de México en alto demostrando el gran talento nacional que existe.