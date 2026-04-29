Esto ha pasado desde la separación con Cazzu al matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar

Ya se han cumplido dos años desde la separación con Cazzu y Nodal, noticia que dejó a todos sorprendidos, ya que llevaba poco tiempo de darse el nacimiento de su primera hija. Desde entonces, en especial después del matrimonio con Ángela Aguilar, han pasado todo tipo de situaciones en su vida.

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Es así que haremos un recuento de todo lo que ha pasado en esas relaciones, cronología de ambas relaciones y pleitos legales que han surgido. Conoce todos los detalles.

¿Qué pasó entre Nodal y Cazzu?

Todo empezó el 23 de mayo del 2024, cuando Nodal desde sus redes sociales confirmó la separación con Cazzu, una noticia que generó mucho impacto entre los fans del cantante, quienes veían a la feliz pareja formando una familia. Aunque se menciona que ya habían terminado la relación desde el 8 de mayo.

El escándalo comienza cuando se dio a conocer que el 29 de mayo se dio a conocer el matrimonio con Ángela Aguilar mediante una ceremonia espiritual en Roma, generando mucho impacto, ya que llevaba poco tiempo de haber finalizado su relación con la cantante de Argentina.

Para el 24 de julio, oficialmente se hace la ceremonia por el civil, en una lujosa hacienda en Morelos, a la que solamente asistieron los familiares y algunos amigos. Tras las fotos de la boda, Ángela da declaraciones a medios, donde detalla que a nadie se le rompió el corazón y todos sabían de la relación, generando una ola de críticas. Situación en la que la cantante argentina habló, detallando que varios corazones fueron lastimados y que ella se enteró de la noticia al igual que todos.

Durante las visitas a México, empieza el pleito legal por Inti, donde la trapera detalló que el cantante sonorense no estaba pagando la manutención de la menor, además de desmentir la noticia de que a su hija se le había negado el permiso de salir de Argentina.

Para noviembre del 2025, Belinda junto a Cazzu posan para una foto, siendo las exparejas más emblemáticas de Christian, encendiendo la polémica sobre su primer encuentro.

¿Cuánto llevan casados Ángela Aguilar y Nodal?

Después de la separación con Cazzu, se estima que el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal está cumpliendo un año y nueve meses, próximos a celebrar su segundo aniversario. Dentro de las polémicas de la pareja, no olvidemos la cancelación de su boda religiosa, la cual estaba planeada para mayo.

Supuestamente, dicha decisión fue causada por la inseguridad que se vive en el país, ya que quieren hacer la fiesta en Zacatecas; se espera que anuncien una nueva fecha.