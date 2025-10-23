Shakira fue demandada por un hombre de 80 años; ¿cómo va el caso?

Tal vez muchos se están enterando de que Shakira había recibido una demanda por supuesta estafa. Este movimiento legal lo estaba ejecutando un hombre de 80 años en los Estados Unidos. Además, se hablaba de que la artista engañó con una cifra que superaba los 2 millones de pesos a este ciudadano estadounidense. Sin embargo, se indica que no hay más complicaciones con este caso y la colombiana podría quitar este problema dentro de su apretada agenda.

¿Por qué un hombre de 80 años demandó a Shakira?

Esta información la compartió el paparazzi llamado Jordi Martin, quien asegura que este jueves 23 de octubre, la colombiana tendría que haber pasado a la corte de Miami, pues el hombre de 80 años la acusó de estafa e incumplimiento de un contrato. Sin embargo, el abogado de la barranquillera fue el que se presentó ante el juez para indicar que se desestimara el caso.

Según los reportes, este hombre sí fue estafado por una cuenta que se hacía pasar por Shakira. Dicha situación fue la que concretó el enfado del hombre, quien además habría mandado un correo al equipo legal de la artista para decir que ya no procedería con el ataque legal. Es decir, todo estuvo mal con el caso de este sujeto de la tercera edad, quien pedía una estafa absurda para el pago de los daños.

Con esto como el caso que se estaba poniendo a juicio, la misma justicia estadounidense desestimó la demanda y evitó más pérdida de tiempo a la cantante que continúa con la actividades de su tour mundial.

¿Cómo estafaron a este hombre quienes se hicieron pasar por Shakira?

Aunque ya quedó de manifiesto que la colombiana no tuvo nada qué ver en este asunto, una persona utilizó el nombre de la cantante para sacarle 2 millones 580 mil 200 pesos a este adulto mayor. Y a cambio le iban a entregar un cuaderno de memorias de la cantante, donde se agregaría un acompañamiento a un tour de 100 conciertos de la bailarina de 48 años.