Shakira habría demandado a El Temach tras burlarse de sus hijos

Aunque parecía que los comentarios del influencer se habrían disipado en el olvido, nueva información aviva la polémica alrededor de un personaje incendiario en esencia. Según información propagada exclusivamente por El Temach, Shakira habría emitido una demanda en contra de Luis Castillejo.

Evidentemente este movimiento legal de la artista colombiana no sería un movimiento “gratuito”. Es decir, la cantante nacida en Barranquilla se fue en contra del creador de contenido para proteger la figura de sus hijos, en este caso de Sasha. Sin embargo, hay serias dudas de que todo esto sea fidedigno. ¿Qué se sabe hasta ahora?

¿Shakira demandó a El Temach?

Recordando la polémica de aquellas declaraciones, el youtuber difundió en uno de sus videos una opinión bastante desagradable. El Temach dictaminó que Sasha (el hijo menor de Shakira) tenía un comportamiento bastante amanerado y que esto era por falta de un ejemplo masculino. Evidentemente estas palabras causaron estragos entre los seguidores de la cantante y los muchos detractores de este conocido influencer.

Parte de la fama de este hombre radica en su discurso de lo que debe ser un hombre. Sin embargo, las críticas han sido severas por la propagación de lo que se denomina un mensaje machista y que simplemente refuerza estereotipos equivocados del rol de mujeres y hombres dentro de la sociedad. Pero el gran problema de esta situación es que atacó directamente a un menor de edad.

El niño de 10 años es un infante que no tiene elección al aparecer en videos o publicaciones en las redes sociales. Su madre y padre son tan conocidos que es imposible elegir el aparecer en internet. Y por eso, que un adulto hable de él de esa forma, se considera un ataque que Shakira no permitiría. En estos momentos, el único que salió a hablar del tema fue El Temach. No presentó pruebas y no hay más testimonios, por eso muchos indican que está mintiendo y se quiere sacar la responsabilidad de sus palabras victimizandose.

