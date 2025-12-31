Shakira sufrió acoso a mitad de un concierto: VIDEO

Las redes sociales han dado el grito en el cielo tras ventilarse un video donde Shakira es besada por un extraño a mitad de uno de sus conciertos. En la pieza videográfica se percibe cómo la colombiana es besada en la mejilla por un sujeto, esto mientras la cantante se acercó hacia donde varios de los fanáticos la recibieron con abrazos, gritos y el tan mencionado beso. Muchos acusan de acoso el acto de este hombre.

¿Shakira fue acosada por este hombre en su concierto?

La prueba que circula en modo video tiene a la barranquillera acercándose con sus seguidores a mitad de la presentación. En ese preciso momento son al menos tres personas que reciben a la sudamericana en la orilla de la barricada, donde la abrazan y justamente este hombre le da un beso bastante elaborado en la mejilla.

De inmediato las reacciones de redes sociales se alarmaron por el momento tan particular. Muchos dijeron que el caballero abusó de la confianza de la artista que amablemente se acercó a convivir esos segundos. Incluso, ya acusaron de acosador a quien realizó dicho acto que no cayó bien a muchos de los fanáticos de la artista.

Sin embargo, otros tantos dijeron que la colombiana luce contenta y cero incómoda, por lo que pidieron no exagerar. Y es que el tema del acoso sobre las y los artistas ha estado muy en boga en los tiempos recientes, pues en ocasiones los fans se toman libertades que no deberían darse. Sin embargo, la propia Shak no dijo nada de lo hecho por quien se identifica como Kenneth Castillo.

¿Quién es el hombre que besó sin consentimiento a Shakira?

El momento se viralizó por completo y el propio sujeto lo presumió en redes sociales. Esto sucedió en los conciertos que Shakira dio en el Hard Rock Stadium e incluso después se subió otro video de una segunda interacción entre Kenneth Castillo y la colombiana. Según la descripción del Instagram de este hombre, es un modelo que promueve la vida sana a través del ejercicio.

Sin embargo, todo indica que no pasará nada en modo negativo ante un beso que muchos interpretaron como acoso sobre la cantante de 48 años.