Así vivió Kristal Silva la experiencia del concierto de Shakira

Ayer fue el cuarto concierto de Shakira en México y todavía faltan tres fechas de la gira “ Las Mujeres Ya No Lloran Wolrd Tour ” en nuestro país; sin embargo, nadie se quiere quedar fuera de vivir esta experiencia, mucho menos los famosos como Kristal Silva, conductora de Venga La Alegría que presumió su ida al segundo concierto.

¿Shakira ha iniciado tarde todos sus conciertos?

Recordemos que Shakira ha sido duramente criticada por comenzar tarde sus conciertos y el día de ayer no fue la excepción, pues su cuarto concierto comenzó por ahí de las 22:20 horas debido a una fuerte tormenta que cayó en la capital del país. Sin embargo, nada de esto ha sido impedimento para sus fans.

¿Cómo le fue a Kristal Silva en el concierto de Shakira? La conductora de Venga La alegría compartió en su cuenta de Instagram un video de su experiencia completa en el segundo concierto de la intérprete de “Waka Waka”, “Hips Don’t Lie”, “Suerte”, “Acróstico”, “Te Felicito”, “TQG” y “La Bicicleta”, entre muchas otras.

En el video se ve a Kristal Silva caminando hacia el recinto donde Shakira daría su concierto, “había tráfico y tuve que caminar algunos minutos para llegar los más rápido que podía hasta el Estadio…”.

“Llegué aproximadamente a las 9 de la noche creyendo que ya iba a empezar, obvio no, fui por unos drinks, caminé hacia mi asiento y vean la cantidad de personas que ya habían a esta hora”, agregó la conductora.

“Llegué a mi lugar y estaba muy cerca del escenario, para mi buena suerte a un lado me tocaron estas dos loquillas inventadas con peluca morada igual que los fans de Shakira con los de la intuición”, agregó.

“Pasadas de las 10 yo seguía esperando y me fui por otro drink. 10:17 comienza el concierto y hace su entrada triunfal. No me importaba la hora porque me la estaba pasando increíble, bailamos, cantamos, nos deschongamos. Lo que valoro muchísimo de estos conciertos es la producción y el vestuario, vean estos vestidos espectaculares, este brillaba increíble en el escenario y como siempre el maquillaje y el cabello natural.

Cantó sus canciones más populares que casi todos nos sabemos… fue una experiencia maravillosa, pero la salida una locura como siempre”, dijo Kristal Silva.