Encuentran sin vida a tiktoker; ayudó a miles de personas que vivían en la calle

Las redes sociales, así como el mundo del espectáculo y entretenimiento en general, se encuentran de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento de Shirley Raines, reconocida tiktoker que se destacó, entre otras cosas, por ayudar a personas que estaban en situación de calle. ¿Qué sucedió?

Shirley Raines, quien era conocida en el mundo de las redes sociales como “Miss Shirley”, dedicó gran parte de su faceta como tiktoker a ayudar a las personas que se encontraban sin hogar en Los Ángeles, Estados Unidos. Por tal motivo, la noticia de su muerte ha dejado consternados a distintas personas que sabían de su existencia.

¿De qué murió Shirley Raines, reconocida tiktoker?

La noticia se confirmó el miércoles 28 de enero a través de un mensaje publicado por la cuenta de Facebook de Beauty 2 The Streetz, una organización que la tiktoker encabezó durante muchos años. En el mensaje se confirma la muerte de la mujer mientras se magnificaba el liderazgo que tenía, así como la fortaleza que demostró desde siempre.

Ms. Shirley Raines, known on TikTok for helping the homeless in LA, has passed away at 58. pic.twitter.com/ikUXcvkyte — Pop Crave (@PopCrave) January 28, 2026

“Con profunda tristeza y el corazón lleno de dolor, Beauty 2 The Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida directora ejecutiva y fundadora, Shirley Raines, conocida por muchos como Ms. Shirley”, se lee en el comentario respecto a la activista que perdió la vida a los 58 años de edad y en medio de muchas preguntas al respecto.

Cabe mencionar que el comunicado no brinda detalles sobre la causa de muerte de la tiktoker, aunque información extraoficial señala que la activista fue encontrada sin vida dentro de su hogar en Henderson, Nevada. Además, se menciona que su cuerpo se encontró junto a su cama, por lo que este fue declarado sin vida ante no responder a los estímulos.

¿Quién fue Shirley Raines?

Además de ser una reconocida tiktoker , Raines fue una humanitaria y activista norteamericana que tenía como labor principal ayudar a las personas que se encontraban en situación de calle, lo cual ayudó a transformar la vida de decenas de personas que vivían en Los Ángeles y Nevada, principalmente.