Shocker, leyenda de la lucha libre sorprende a sus fans viviendo en condiciones precarias

En las últimas horas el nombre de José Luis Jair Soria Reyna, mejor conocido como Shocker se ha vuelto tendencia luego de revelarse que tras ser una de las estrellas más importantes mexicanas arriba del ring, hoy en día se encuentra en una situación de pobreza que preocupa a sus seguidores.

De acuerdo con medios, el luchador estaría atravesando una situación delicada ya que al parecer está viviendo al día por lo que se dedica a estar pidiendo dinero en la calle, asimismo, se reveló que no cuenta con una casa y hay ocasiones en las que duerme en la vía pública.

Según estos medios, la situación del también conocido como el "1000% guapo" la dio a conocer una amiga de la expareja del luchador con quien tuvo una hija.

Ha dejado trabajos, pide dinero a transeúntes que lo reconocen… se llega a dormir en la calle, reveló la mujer.

¿Quién es el Shocker, luchador mexicano que vive en la pobreza?

De acuerdo con expertos su estilo de lucha combinaba técnica clásica y carisma lo que provocó que día a día sumara más seguidores, sin embargo, una de las acciones que no perdonan los seguidores es que durante su trayectoria ha pertenecido a los dos bandos, técnico y rudo, lo que ha generado tema de conversación.

¿Cuáles han sido los problemas que ha atravesado

Pese al éxito que tiene arriba del ring, el luchador ha estado marcado por momentos difíciles principalmente relacionado con las adicciones, para muchos no es secreto que tiene esta enfermedad ya que el mismo Shocker ha declarado públicamente que tiene problemas con las adicciones principalmente con el alcohol y drogas.

De igual modo, uno de los episodios que también han marcado la vida del mexicano es su constante problemas con las autoridades, ya que en distintas ocasiones se ve involucrado en controversias legales derivadas de altercados con las autoridades o con civiles.

Aun reconociendo los problemas que enfrenta, el propio luchador ha declarado que tiene las intenciones de rehabilitarse y retomar el rumbo de su vida personal y profesional con apoyo de especialistas.