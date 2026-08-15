¿Ruptura amorosa? Surgen rumores sobre una posible separación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez; esto se sabe

No cabe duda que si mencionamos algunas de las parejas más queridas y famosas del espectáculo, tenemos que nombrar a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes actualmente tienen dos años juntos. Sin embargo, recientemente han comenzado a filtrarse rumores sobre una posible separación, es por eso que a continuación te decimos qué es lo que se sabe sobre sobre esta situación que ha intrigado a los fans de las celebridades.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: ¿Qué se sabe sobre su supuesta separación?

Hasta el momento la ruptura entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez solo se trata de una especulación y rumores que se han filtrado ya que hasta el momento ninguna de las dos personas que forman parte de la relación ha lanzado un comunicado o ha hecho pública su supuesta ruptura.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: ¿Cómo se conocieron?

A pesar de que la relación sentimental entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez es una de las más queridas y de las favoritas del público, también ha estado llena de críticas por parte de algunos usuarios ya que algunas personas han hecho énfasis en la diferencia de edad entre ambos ya que mientras Susana tiene 61 años de edad, Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, tiene 31; es decir, la diferencia de edad es de 30 años. Sin embargo, a pesar de ello la pareja ha hecho público su amor así como los grandes momentos que viven juntos. Por otro lado, ambos se conocieron en 2023 durante las grabaciones de un programa, si bien, al principio Susana no estaba muy interesada en el comediante, con el paso del tiempo comenzó a surgir una gran conexión entre ambos, lo que pasó a ser una amistad y posteriormente una relación el 27 de abril de 2024, destacando que fue la actriz y cantante quien le pidió a Ricardo hacer formal el noviazgo.

¿Cuál ha sido la última publicación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

La última publicación de la que hay registro en redes es la que se hizo en la cuenta oficial de Ricardo perez en instagram, esto con motivo de su aniversario con Susana Zabaleta. En dicho post el comediante compartió fotografías y videos a lado de su pareja. “Gracias por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación.