PASO a PASO y hora límite para votar HOY, 15 de agosto, y salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

Este viernes 14 de agosto se jugó una competencia muy dura en MasterChef 24/7 que definió quiénes subieron al balcón y quiénes tuvieron que enfrentarse al terrible Delantal Negro que los coloca en la zona de riesgo... ¡sin embargo, tú tienes el poder de salvar a tu cocinero o cocinera preferido con el voto, y esta es la hora límite para hacerlo!

La Gala de ayer estuvo súper cardíaca , y luego de una serie de decisiones, estrategias y muchas recetas, fueron Michelle y Lancer quienes subieron al balcón, lo que les otorgó inmunidad por unos días más; sin embargo, 5 cocineros no corrieron con tanta suerte y ahora... ¡están en la zona de riesgo!

¿Hasta qué hora puedes votar para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7?

Este sábado 15 de agosto, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes; la hora límite es las 23:59 (o 11:59 de la noche), por lo que todavía tienes todo el día de hoy para tomar una importante decisión.

Recuerda que tu opinión siempre es escuchada y se verá reflejada en la Gala del domingo, cuando los cocineros se enfrenten a los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 con sus mejores platillos... ¡la competencia es cada vez más dura!

Con MasterChef 24/7 en su recta final y los choques entre los cocineros más intensos que nunca, los nervios están a flor de piel a cada minuto y tu voto es cada vez más valioso, ¿quién se salvará?

PASO a PASO para votar GRATIS por tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

Votar por uno o más cocineros es muy sencillo : puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo, o hacer click en el siguiente enlace que te llevará a un listado de los participantes con su respectiva foto.

Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién, luego haz click en “Enviar”... ¡recuerda que tienes 10 disponibles y los puedes repartir!

Ya sea que elijas a un solo cocinero o a varios, todo estará contabilizado y los resultados se darán a conocer en la Gala de este domingo 15 de agosto a través de Azteca UNO, ¡no te la pierdas!

¿Qué cocineros obtuvieron el Delantal Negro esta semana?

La lista completa de cocineros que están en riesgo de salir ELIMINADOS de MasterChef 24/7 es la siguiente:

Antrax

Carmen

Ixdit

Julio

Ramahá

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?