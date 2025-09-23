Sylvia Pasquel pide que dejen en paz a los Pinal y apunta hacia los Aguilar

En una entrevista reciente, Sylvia Pasquel reaccionó ante los rumores sobre la fortuna que dejó su madre, Silvia Pinal, y el reparto de la millonaria herencia que ha dividido a los descendientes de la emblemática actriz mexicana. Pasquel criticó la desinformación que existe respecto al tema y pidió respeto: “Se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales… no siempre tenemos que estar siendo noticia, ahí están los Aguilar”.

Sylvia Pasquel defiende el legado de la familia Pinal

La actriz subrayó que las cifras mencionadas en los medios sobre los bienes de Pinal son exageradas e infundadas, señalando que lo que realmente daña a su familia son este tipo de especulaciones y rumores que manejan y difunden algunos medios.

La herencia Pinal: un tema que no pierde fuerza

La verdad es que la dinastía Pinal sigue siendo un tema recurrente en la prensa de espectáculos. Se sabe que tras la renuncia de María Elena Galindo como albacea, el proceso legal de reparto permanece estancado. Según Ventaneando, se estima que Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel recibirían aproximadamente 36 millones de pesos cada uno, mientras las nietas y bisnietas también tendrían participación. Sin embargo, los herederos no han logrado conciliar agendas para cerrar el trámite.

Crédito: Mezcalent

Los Aguilar: polémicas y atención mediática

Mientras los Pinal enfrentan rumores financieros, otra de las dinastías más reconocidas de México, los Aguilar, continúan generando titulares por sus logros musicales y controversias personales. La relación de Ángela con Christian Nodal, las discusiones entre los hijos de Pepe Aguilar e las acusaciones de plagio mantienen a la familia en constante debate.

Dos dinastías bajo el reflector

Las palabras de Pasquel son un claro reflejo de la enorme presión que enfrentan las familias de celebridades bien establecidas en México. Tanto los Pinal como los Aguilar son símbolos de familias bendecidas con éxito artístico y representan la herencia cultural de un país, pero no todo es glamour, pues también se convierten en el blanco de especulación y el escrutinio público.

